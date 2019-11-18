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Наталья Рудова устроила зажигательные танцы на пляже и ответила хейтерам: «Хватит делать мне комплименты»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Рудова

Фото: Instagram

Актриса старается не обращать внимания на негатив на своей странице.

Наталья Рудова уже почти месяц живет и работает на Бали, где снимают шоу «Место под солнцем». Актриса стала ведущей в новом проекте. Оттуда Наталья постит в Instagram сочные фотографии: себя в откровенных бикини и яркую природу.

В одной из публикаций 36-летняя актриса и телеведущая ответила хейтерам: она опубликовала видео с танцами на берегу океана. В ролике звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» танцует в красивом платье на бретелях, которое едва прикрывает ее грудь.

«Люди могут простить человеку ум, даже талант, но красоту — никогда, — процитировала Наталья слова Моники Беллуччи, обращенными к недоброжелателям. — Хватит делать мне комплименты, негативными комментариями. Палитесь, как дети».

«Нереально красивая», «Повезло твоему парню», «Красивая женщина всегда радует глаз», «Конечно, это зависть... Красавица, обалденная девушка, живая!», — поддержали актрису в комментариях.

Напомним, недавно Наталья отреагировала на скандал, который разгорелся, в том числе, и с ее участием. Актриса резко ответила Андрею Малахову после программы о девушках легкого поведения: в выпуске упомянули и ее имя. «Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли, что такое честь, и что такое достоинство!», — резко ответила актриса.

Фото и видео: Instagram

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