Наталья Рудова устроила зажигательные танцы на пляже и ответила хейтерам: «Хватит делать мне комплименты»

Наталья Рудова уже почти месяц живет и работает на Бали, где снимают шоу «Место под солнцем». Актриса стала ведущей в новом проекте. Оттуда Наталья постит в Instagram сочные фотографии: себя в откровенных бикини и яркую природу.

В одной из публикаций 36-летняя актриса и телеведущая ответила хейтерам: она опубликовала видео с танцами на берегу океана. В ролике звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» танцует в красивом платье на бретелях, которое едва прикрывает ее грудь.