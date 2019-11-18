Наталья Рудова устроила зажигательные танцы на пляже и ответила хейтерам: «Хватит делать мне комплименты»
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Фото: Instagram
Наталья Рудова уже почти месяц живет и работает на Бали, где снимают шоу «Место под солнцем». Актриса стала ведущей в новом проекте. Оттуда Наталья постит в Instagram сочные фотографии: себя в откровенных бикини и яркую природу.
В одной из публикаций 36-летняя актриса и телеведущая ответила хейтерам: она опубликовала видео с танцами на берегу океана. В ролике звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» танцует в красивом платье на бретелях, которое едва прикрывает ее грудь.
«Люди могут простить человеку ум, даже талант, но красоту — никогда, — процитировала Наталья слова Моники Беллуччи, обращенными к недоброжелателям. — Хватит делать мне комплименты, негативными комментариями. Палитесь, как дети».
«Нереально красивая», «Повезло твоему парню», «Красивая женщина всегда радует глаз», «Конечно, это зависть... Красавица, обалденная девушка, живая!», — поддержали актрису в комментариях.
Напомним, недавно Наталья отреагировала на скандал, который разгорелся, в том числе, и с ее участием. Актриса резко ответила Андрею Малахову после программы о девушках легкого поведения: в выпуске упомянули и ее имя. «Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли, что такое честь, и что такое достоинство!», — резко ответила актриса.
Фото и видео: Instagram
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