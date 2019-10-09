Наталья Рудова станет ведущей нового захватывающего реалити на райском острове Бали

Напомним, что в рамках кастинга будут отобраны молодые и амбициозные участники, которые отправятся на остров Бали, раскрывать свои таланты и сердца. Для них будут обеспечены все условия - проживание на райском острове, частный песчаный пляж, профессиональная студия звукозаписи и море соблазнов. По правилам проекта, каждую неделю один из участников должен покинуть виллу, а его место занимает новый счастливчик, который становится главной интригой недели и может разрушить новоиспеченный романтический союз или удачный творческий тандем. Неожиданные повороты судьбы могут сыграть с жителями райского острова злую шутку, когда придется расставить приоритеты: «Карьера или Любовь»? Дуэт в музыке или дуэт в жизни – вот основной вопрос шоу, ответ на который зрители телеканала узнают совсем скоро.

Тренерами реалити станут звезды шоу-бизнеса, которые поделятся с ребятами своим опытом, покажут мастер-классы, а также раскроют все секреты и тонкости мастерства. Участникам предстоит много испытаний в попытке доказать наставникам, что именно они достойны победы в шоу. А главным призом станет квартира в Москве и контракт с телеканалом «МУЗ-ТВ».