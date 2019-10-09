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Наталья Рудова станет ведущей нового захватывающего реалити на райском острове Бали

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Фото: Пресс-служба

Телеканал «МУЗ-ТВ» объявил имя ведущей и главный приз нового реалити-шоу «Место под солнцем #БАЛИ».

Кастинг молодых дарований в самом разгаре – более 10 000 желающих заявить о своем таланте и стать полноправными жителями райского острова уже отправили свои заявки в адрес организаторов. Тем временем стали известны новые подробности шоу. Генеральный директор «МУЗ-ТВ» Арман Давлетяров объявил имя ведущей предстоящего реалити «Место под солнцем #БАЛИ». Стать частью самого захватывающего шоу сезона посчастливилось неподражаемой, жизнерадостной и лучезарной Наталье Рудовой.

Актриса театра и кино, светская львица, звезда Инстаграм и, наконец, просто обольстительная белокурая красотка, Наталья впервые дебютирует в роли ведущей и станет хозяйкой живописной виллы на Бали.

Напомним, что в рамках кастинга будут отобраны молодые и амбициозные участники, которые отправятся на остров Бали, раскрывать свои таланты и сердца. Для них будут обеспечены все условия - проживание на райском острове, частный песчаный пляж, профессиональная студия звукозаписи и море соблазнов. По правилам проекта, каждую неделю один из участников должен покинуть виллу, а его место занимает новый счастливчик, который становится главной интригой недели и может разрушить новоиспеченный романтический союз или удачный творческий тандем. Неожиданные повороты судьбы могут сыграть с жителями райского острова злую шутку, когда придется расставить приоритеты: «Карьера или Любовь»? Дуэт в музыке или дуэт в жизни – вот основной вопрос шоу, ответ на который зрители телеканала узнают совсем скоро.

Тренерами реалити станут звезды шоу-бизнеса, которые поделятся с ребятами своим опытом, покажут мастер-классы, а также раскроют все секреты и тонкости мастерства. Участникам предстоит много испытаний в попытке доказать наставникам, что именно они достойны победы в шоу. А главным призом станет квартира в Москве и контракт с телеканалом «МУЗ-ТВ».

Фото: пресс-служба

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