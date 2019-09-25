«Новая жизнь – новый цвет волос»: Наталья Рудова решилась на смену имиджа

Наступление холодов – не повод отказываться от изменений и преображений до весны. Именно такого мнения, судя по всему, придерживается актриса Наталья Рудова, поделившаяся с подписчиками в своем микроблоге Instagram желанием сменить имидж.
«Новая жизнь – новый цвет волос?» – именно так она подписала размещенное в Stories видео, в котором сидит с краской на голове в салоне красоты. А через некоторое время звезда дополнила историю фотографией, на которой продемонстрировала результаты трудов мастера – удлиненное каре и тонированный блонд, который, стоит отметить, смотрится свежо и очень ей идет.
Наталья Рудова считается одной из самых красивых актрис российского кинематографа. Чаще всего она в полнометражных фильмах и сериалах играет длинноволосых миловидных блондинок, но при этом не боится представать перед зрителем и в других образах, например, в шоу «Условия контракта» она перевоплотилась в коротковолосую жгучую брюнетку.
Помимо съемок в кино и посещений светских мероприятий Рудова активно ведет свой микроблог, в котором рассказывает о своих новых проектах, делится фотографиям с отпуска и иногда – очень личными историями.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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