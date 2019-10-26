«Вы забыли, что такое честь и достоинство»: Наталья Рудова резко ответила Андрею Малахову
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Натальи Рудовой
Несколько дней назад на телеканале «Россия 1» вышел скандальный выпуск ток-шоу «Прямой эфир», посвященный девушкам, оказывающим эскорт-услуги. Среди прочих в выпуске была упомянута звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова — имя актрисы попало в списки девушек, с которыми можно встретиться за деньги.
Директор Рудовой Ангелина Дубровская опровергла эти сведения, однако Наталья не стала молчать и резко высказалась об этой ситуации: «Очень важно!!! Я вынуждена написать этот пост. Пост позора для людей, работающих на федеральном канале, который позиционирует себя, как новостная программа и ее смотрит вся Россия. Из которой могут выдернуть контекст и сделать из этого псевдо новости, которые приводят к ужасным последствиям. Никто в наше время не думает о поруганной чести человека , и к чему это может привести. Упомянув в своей грязной передаче пару имен известных, честных людей только для того, чтобы хоть как-то поднять рейтинги и привлечь внимание к неизвестным людям, о которых они там говорят, которые никому не интересны, они пытаются сделать хоть какие-то рейтинги в своей передаче, совершенно не думая о последствиях. Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым. Вы обманом взяли интервью у моего директора, СМОНТИРОВАЛИ ЕЕ ИНТЕРВЬЮ как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдо-паблики растащили это де***о по своим псевдопорталам и мусолят. Вам плевать, вам все равно! Мне не все равно! Моей семье не все равно! К сожалению, в нашей стране на законодательном уровне мне вам нечего предъявить. Вы поступили очень умно, не сказав в адрес меня конкретных обвинений, но смонтировав кучу видео и фото с моего отдыха с ПОДРУГАМИ в купальниках. Но вот, что я точно могу, как девушка, добившаяся всего сама без единой поддержки, честь которой вы попытались пошатнуть, так это дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов, и тебе, «Прямой эфир», за то, и как вы использовали мое имя в вашей передаче, вы не лучше желтухи».
«Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне. Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова. Ведь мы должны поддерживать друг друга и положить этому беспределу конец. Каждый должен отвечать за свои слова! Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли что такое ЧЕСТЬ, и что такое ДОСТОИНСТВО!», – подытожила Наталья Рудова.
«Согласна на все 1000%. В последнее время многие СМИ совсем совесть потеряли. Надеюсь, что скоро от большинства читателей и зрителей пропадёт доверие и лояльность к ним 👎🏽», — ответила подруге Анастасия Решетова.
«Подтверждаю. Было от него 2 звонка. После второго вежливо попросила больше ничего подобного мне не предлагать, оскорбился, но перестал», — высказалась Настасья Самбурская.
Passion.ru следит за развитием ситуации.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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