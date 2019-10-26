«Вы забыли, что такое честь и достоинство»: Наталья Рудова резко ответила Андрею Малахову

«Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне. Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова. Ведь мы должны поддерживать друг друга и положить этому беспределу конец. Каждый должен отвечать за свои слова! Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли что такое ЧЕСТЬ, и что такое ДОСТОИНСТВО!», – подытожила Наталья Рудова.

«Согласна на все 1000%. В последнее время многие СМИ совсем совесть потеряли. Надеюсь, что скоро от большинства читателей и зрителей пропадёт доверие и лояльность к ним 👎🏽», — ответила подруге Анастасия Решетова.

«Подтверждаю. Было от него 2 звонка. После второго вежливо попросила больше ничего подобного мне не предлагать, оскорбился, но перестал», — высказалась Настасья Самбурская.

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