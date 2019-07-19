«Та еще штучка»: в Сети обсуждают провокационное фото Натальи Рудовой

«Натусь,ты ещё та штучка», «Шикарная», «Богиня», «Рудова!!! Ты просто космос:)) Как можно быть такой классной?», «Потрясающая», «Тут сильно на Самбурскую похожа», «Наташа, ты бомба», «Сочетание сексуальности и женственности! Просто не оторвать глаз, красотка», «Ой-ой, зачем так горячо?)) Как теперь провести этот день со спокойными мыслями?», «Модель с обложки журнала», — комментируют снимок подписчики Натальи Рудовой.

Наталья Рудова не делает секрета из своих принципов слежения за фигурой и честно признается подписчикам, как ей удается сохранять стройность: «Насколько вам важен спорт в жизни? Вы всегда спрашиваете, сколько я вешу, какой у меня рост, что я ем, сколько раз в неделю я занимаюсь спортом. По сути, чтобы хорошо выглядеть, нужно реально не есть жирные продукты, сладкие продукты, три раза в неделю посещать зал и желательно не пить алкоголь и высыпаться . Это если вы хотите быть красивыми всегда. Но, это бред полный при бешеном ритме нашей жизни».