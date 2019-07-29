Миниатюрная комбинация и сапоги: Наталья Рудова в стильном наряде прокатилась на спортивном кабриолете

На снимке Рудова позирует на фоне автомобиля. На ней – воздушное платье-комбинация с ажурными вставками. Экстремальное мини, тонкие бретели и молочно-белый цвет подчеркивают фигуру и золотистый загар. К нежному наряду актриса подобрала бежевые замшевые сапоги с широким голенищем – незаменимая деталь горячо любимого американцами кантри-стиля.
Фото: Instagram
Образ Натальи естественный: укладка в стиле подружки серфера, минимум макияжа и только нюдовые тона. «Точно в цвет!», «Как же тепло от снимка», «Какая же красивая внешность и без косметики – просто слов нет!» – пишут в комментариях.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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