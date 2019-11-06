«Наряд отпад»: Светлана Лобода устроила жаркие танцы в облегающем костюме с экстремальным декольте
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Фото: Instagram
37-летняя Светлана Лобода любит провоцировать публику: то устроит акробатические трюки на сцене, то опубликует в социальной сети видео с танцами в бикини.
В очередной раз певица поделилась с поклонниками роликом, в котором показала, как распевается и разминается перед выходом на сцену. Причем разминка была настолько энергичной, что фолловеры Лободы испугались, что костюм на ней разойдется по швам.
«Блин, ну тебя. Экран лопнул…», — написала в комментариях Анжелика Ревва после мужа, который смог оставить под видео лишь несколько смайликов-огней.
«Самая клевая девчонка России! Самая стильная! Самая гламурная!», «Моя любовь», «Шикарная», «Наряд отпад», «Бомба», «Огонь», — похвалили Лободу подписчики.
Недавно Светлану Лободу хвалили за другой смелый образ: она сфотографировалась в ярком брючном костюме и бельевом топе.
А вам нравятся образы Лободы?
Фото и видео: Instagram
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