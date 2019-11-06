«Наряд отпад»: Светлана Лобода устроила жаркие танцы в облегающем костюме с экстремальным декольте

37-летняя Светлана Лобода любит провоцировать публику: то устроит акробатические трюки на сцене, то опубликует в социальной сети видео с танцами в бикини.

В очередной раз певица поделилась с поклонниками роликом, в котором показала, как распевается и разминается перед выходом на сцену. Причем разминка была настолько энергичной, что фолловеры Лободы испугались, что костюм на ней разойдется по швам.