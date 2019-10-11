«Ну очень красивая»: поклонники похвалили 36-летнюю Светлану Лободу за снимок без косметики

«Света ура сделала публикацию а то мы уже.запаниковали где.вы», «Красотка», «Красоточка. потеряли вас, любименькая наша», «Шикарная», «Ну очень красивая», - похвалили подписчики свою любимицу (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, недавно Светлана Лобода дала откровенное интервью Ксении Собчак, в котором рассказала об отношениях с Тиллем Линдеманном. Собчак также спросила Лободу про пластические операции. Певица ответила, что свое лицо не трогала, а вся ее красота натуральная.

А вы верите, что Светлана не делала пластику?