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«Ну очень красивая»: поклонники похвалили 36-летнюю Светлану Лободу за снимок без косметики

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Лобода

Фото: Instagram

Певица отдыхает в отпуске – без работы и грима.

Светлана Лобода переполошила подписчиков тем, что на несколько дней пропала из Instagram. Поп-дива не делала публикации аж три дня.

Сделав очередную публикацию Лобода дважды обрадовала фолловеров: тем, что объявилась, и тем, что поделилась нежной фотографией без макияжа, показав свою природную красоту. Оказалось, что певица улетела в отпуск на перезагрузку.

«Света ура сделала публикацию а то мы уже.запаниковали где.вы», «Красотка», «Красоточка. потеряли вас, любименькая наша», «Шикарная», «Ну очень красивая», - похвалили подписчики свою любимицу (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, недавно Светлана Лобода дала откровенное интервью Ксении Собчак, в котором рассказала об отношениях с Тиллем Линдеманном. Собчак также спросила Лободу про пластические операции. Певица ответила, что свое лицо не трогала, а вся ее красота натуральная.

А вы верите, что Светлана не делала пластику?

Фото и видео: Instagram, Getty Images

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