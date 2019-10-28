«Драматичные» воланы и лакированные ботфорты: Лобода примерила провокационный сценический образ
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Фото: Instagram
«Люблю я эти бесконечные примерки» – поделилась звезда в одной из последних публикаций. Лобода сделала селфи, пока команда составляет эпатажный look для концерта.
Певица позирует в черном белье, расшитом мерцающими пайетками. Поверх миниатюрного бра надет жилет с «драматичными» театральными воланами золотисто-оливкового цвета. Завершением провокационного аутфита стали черные ботфорты из лакированной кожи на высоком каблуке. Перед выходом на сцену образ был дополнен золотистым платьем экстремально короткой длины.
Поклонники с нетерпением ждут концертов и восхищаются яркими сценическими нарядами певицы. «Всегда на стиле», «Безумно нравится этот образ», «Любим эти шикарные костюмы на вас», «Шикарная и талантливая», «Эти бесконечные ноги!» – пишут в комментариях. О других стильных выходах Светланы Лободы читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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