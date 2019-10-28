«Драматичные» воланы и лакированные ботфорты: Лобода примерила провокационный сценический образ

Поклонники с нетерпением ждут концертов и восхищаются яркими сценическими нарядами певицы. «Всегда на стиле», «Безумно нравится этот образ», «Любим эти шикарные костюмы на вас», «Шикарная и талантливая», «Эти бесконечные ноги!» – пишут в комментариях. О других стильных выходах Светланы Лободы читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!