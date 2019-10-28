passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Драматичные» воланы и лакированные ботфорты: Лобода примерила провокационный сценический образ

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Фото: Instagram

Светлана Лобода продолжает хвастаться подтянутым телом и бесконечными ногами, причем как на сцене, так и в жизни. В своем Instagram 37-летняя певица заинтриговала фолловеров, показав, как ведется работа над самыми дерзкими сценическими образами.

«Люблю я эти бесконечные примерки» – поделилась звезда в одной из последних публикаций. Лобода сделала селфи, пока команда составляет эпатажный look для концерта.

Певица позирует в черном белье, расшитом мерцающими пайетками. Поверх миниатюрного бра надет жилет с «драматичными» театральными воланами золотисто-оливкового цвета. Завершением провокационного аутфита стали черные ботфорты из лакированной кожи на высоком каблуке. Перед выходом на сцену образ был дополнен золотистым платьем экстремально короткой длины.

Поклонники с нетерпением ждут концертов и восхищаются яркими сценическими нарядами певицы. «Всегда на стиле», «Безумно нравится этот образ», «Любим эти шикарные костюмы на вас», «Шикарная и талантливая», «Эти бесконечные ноги!» – пишут в комментариях. О других стильных выходах Светланы Лободы читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!