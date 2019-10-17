Прозрачное платье и мюли на шпильке: Лобода показала безупречную фигуру во время примерки

Фолловеры привыкли видеть откровенные образы Лободы, поэтому выход звезды в свободном костюме в этно-стиле удивил их сильнее, чем привычные аутфиты с блейзером поверх бра – об этом читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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