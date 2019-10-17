Прозрачное платье и мюли на шпильке: Лобода показала безупречную фигуру во время примерки
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
Светлана Лобода усиленно работает над своим телом и находит время на спорт даже в плотном графике. Поэтому 36-летняя певица смело демонстрирует подтянутую фигуру открытыми нарядами.
В одной из последних публикаций в Instagram Лобода показала процесс примерки новых сценических нарядов. На ней – полностью прозрачное платье-миди с разрезом сзади и рукавами 3/4. Тонкая белая ткань не оставила место для фантазии: из-под нее виднеется темное нижнее белье и очерченный силуэт артистки. Дополнен нескромный наряд черными мюлями с острым носком и на высоких шпильках.
Фолловеры привыкли видеть откровенные образы Лободы, поэтому выход звезды в свободном костюме в этно-стиле удивил их сильнее, чем привычные аутфиты с блейзером поверх бра – об этом читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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