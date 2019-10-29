«Неотразимая и шикарная»: в Сети обсуждают смелый образ Светланы Лободы в бельевом топе и ярком костюме

«Шикарная», «Света, ты, как всегда, бомба!», «Королева», «Самая красивая», «Боже, неотразимая», «Вау, сексапильная», «Какая яркая», — написали Лободе сотни комплиментов.

18 октября Светлана Лобода отметила день рождения. Тогда на фотографиях внимание миллионов ее подписчиков привлекла не только новая укладка артистки (она сделала тугие кудри), но и присутствие Тилля Линдеманна на фотографиях. Артистов давно подозревают в тайном романе, который они не комментируют. Однако поклонники Лободы уверены, что именно лидер немецкой группы Rammstein является отцом ее младшей дочери Тильды, которая родилась в мае 2018-го.