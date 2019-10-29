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«Неотразимая и шикарная»: в Сети обсуждают смелый образ Светланы Лободы в бельевом топе и ярком костюме

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Лобода

Фото: Instagram

Певица собрала сотни комплиментов от подписчиков.

Светлана Лобода привыкла провоцировать и даже эпатировать публику. Она публикует откровенные снимки с примерок, фотосессий и выступлений. Не стесняясь 37-летняя артистка показывает свою шикарную фигуру, чем вызывает восторг у поклонников.

Новая фотосессия Лободы не стала исключением: в ее Instagram появился снимок, на котором она позирует в костюме изумрудного цвета, под которым надет лишь бельевой топ. Строгий, но распахнутый жакет, подчеркивает выдающиеся формы артистки.

«Шикарная», «Света, ты, как всегда, бомба!», «Королева», «Самая красивая», «Боже, неотразимая», «Вау, сексапильная», «Какая яркая», — написали Лободе сотни комплиментов.

18 октября Светлана Лобода отметила день рождения. Тогда на фотографиях внимание миллионов ее подписчиков привлекла не только новая укладка артистки (она сделала тугие кудри), но и присутствие Тилля Линдеманна на фотографиях. Артистов давно подозревают в тайном романе, который они не комментируют. Однако поклонники Лободы уверены, что именно лидер немецкой группы Rammstein является отцом ее младшей дочери Тильды, которая родилась в мае 2018-го.

Фото и видео: Instagram

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