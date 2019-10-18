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«Красивая пара»: Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

Фото: Instagram

Певице исполнилось 37 лет.

Светлана Лобода 18 октября отмечает день рождения, но праздновать она начала накануне. Первыми артистку поздравили ее друзья, коллеги и продюсер Нателла Крапивина.

Артистка с командой находится в Санкт-Петербурге на гастролях. Там гостиничный номер Лободы, усыпанный блестками, превратился в настоящую выставку цветов.

Праздновать в кругу близких людей Светлана начала уже ночью. В ресторане среди гостей был и лидер Rammstein Тилль Линдеманн, роман с которым Лобода упорно не комментирует.

«Красивая пара», «С днем рождения», «Твори и вытворяй», «Вы невероятная», - написали Светлане Лободе в комментариях.

Во время недавнего интервью с Лободой Ксения Собчак прямо спросила певицу о романе с немецким музыкантом. Светлана обмолвилась, что не может обсуждать отношения с ним, но добавила, что он классный.

Роман музыкантов обсуждают уже не первый год. 56-летний Линдеманн много времени проводит в России, он забирал Лободу из больницы после операции и дружит с ее старшей дочерью Евангелиной. Младшую дочь артистка назвала Тильдой, поклонники артистов уверены, что она дочь лидера Rammstein.

Фото и видео: Instragram, East news

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