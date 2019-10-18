«Красивая пара»: Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Светлана Лобода 18 октября отмечает день рождения, но праздновать она начала накануне. Первыми артистку поздравили ее друзья, коллеги и продюсер Нателла Крапивина.

Артистка с командой находится в Санкт-Петербурге на гастролях. Там гостиничный номер Лободы, усыпанный блестками, превратился в настоящую выставку цветов.