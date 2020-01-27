«Моя вуаль — моя крепость»: помолодевшая Алла Пугачева дала бьюти-совет зрелым красавицам

«Спасибо за совет, уже запасаюсь», «Вы и без вуали ого-го как хороша!», «Очень красивая Аллочка», «Великолепная», — получила Алла Пугачева комплименты в комментариях.

Поклонники артистки отмечают, что в последнее время их любимица заметно похорошела и даже изменилась. Так, на одной из фотографий подписчики перепутали Аллу Пугачеву с Ириной Аллегровой, а на другой — среди друзей — назвали Примадонну самой озорной и красивой.