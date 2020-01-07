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«Джоконда»: поклонники 70-летней Аллы Пугачевой обсуждают ее «загадочное» селфи

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина

Стильный кадр в блоге Примадонны восхитил подписчиков.

70-летняя Алла Пугачева — нечастый гость в Сети. Мама 6-летних Лизы и Гарри старается проводить как можно больше времени с семьей, однако время от времени певица радует и своих поклонников. Накануне звезда опубликовала в Сети стильное селфи.

«Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством», — написала она.

«С рождеством вас и вашу семью», «Красотка Алла Борисовна», «Как всегда... В ваших глазах можно утонуть», «Великая женщина с грустными глазами», «О,Боженьки!!!Открываю инст,аж сердце чуть не выскачило...подумала,что сама Богородица на меня смотрит...С Рождеством Аллочка Борисовна», «Прямо как икона», «Наша Богиня», «Я Вас не узнала», «Ваш снимок похож на портрет Мадонны», «Оооо господи... этот кадр мне напомнил, Моно Лизу», «Мона Лиза», «Джоконда», — обсуждают подписчики (Орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — Прим. ред.).

Недавно супруг Примадонны Максим Галкин дал большое интервью, в котором рассказал, как Алла Борисовна готовилась стать мамой и какая она в быту.

Фото и видео: instagram

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