«Джоконда»: поклонники 70-летней Аллы Пугачевой обсуждают ее «загадочное» селфи

70-летняя Алла Пугачева — нечастый гость в Сети. Мама 6-летних Лизы и Гарри старается проводить как можно больше времени с семьей, однако время от времени певица радует и своих поклонников. Накануне звезда опубликовала в Сети стильное селфи.

«Зажги свечу и помолись. С наступающим Рождеством», — написала она.