«Не узнать»: Аллу Пугачеву на новом фото спутали с Ириной Аллегровой

«Вау!», «И снова девочка)», «Алла прекрасна, как всегда», «Не узнать - красавица 😍», «Вылитая Аллегрова», «Я тоже подумала, что это Аллегрова», «Я тоже сначала подумала, что Аллегрова)», «А мне показалось, Елена Воробей)))», «На каждом фото не узнать, то ли Гурченко, то ли Воробей или Кузьмин, Аллегрова, но только на себя уже не похожа…», «Алла! Все милее, все краше и моложе», «На Аллу не похожа совсем», «Очень замечательно выглядите, Алла Борисовна!!!», «Красавица , вам здесь 30…», «Моложе всех молодых», — комментируют фолловеры.