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«Не узнать»: Аллу Пугачеву на новом фото спутали с Ириной Аллегровой

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Слайд, который
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Алла Пугачева

Фото: Instagram Аллы Пугачевой

Певица поделилась фотографией с дружеской вечеринки в честь китайского Нового года.

В минувшую субботу, 25 января, отмечался китайский Новый год. Алла Пугачева с друзьями решили отпраздновать начало года по восточному календарю, а в Instagram певицы появилось фото с праздника. Стильная замшевая куртка-косуха, белая рубашка и черный галстук — поклонники обсуждают неузнаваемую модницу-певицу.

«Вау!», «И снова девочка)», «Алла прекрасна, как всегда», «Не узнать - красавица 😍», «Вылитая Аллегрова», «Я тоже подумала, что это Аллегрова», «Я тоже сначала подумала, что Аллегрова)», «А мне показалось, Елена Воробей)))», «На каждом фото не узнать, то ли Гурченко, то ли Воробей или Кузьмин, Аллегрова, но только на себя уже не похожа…», «Алла! Все милее, все краше и моложе», «На Аллу не похожа совсем», «Очень замечательно выглядите, Алла Борисовна!!!», «Красавица , вам здесь 30…», «Моложе всех молодых», — комментируют фолловеры.

Больше о Алле Пугачевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

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