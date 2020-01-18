«Танец двух легенд»: Алла Пугачева станцевала с Игорем Николаевым

«Это очень романтично», «Трогательно, молодцы пронесли теплые отношения через годы!», «Ну какие они старики ? Выглядят отлично все ! 🌹🌹🌹 Обожаю Игоря Николаева!!!», «Спасибо огромное за видео. Алла супер», «Очень мило! Прямо дрожь по телу... Так приятно видеть и понимать столько лет дружбы.... Браво», «Прекрасный танец «Двух Звёзд»», «Это видео реально - шедевр!», «Это круто, реально легенда», — комментируют фолловеры.

Напомним, Игорь Николаев и Алла Пугачева дружат уже более 30 лет — в 1984 году Примадонна впервые исполнила песни авторства начинающего композитора Николаева, игравшего на клавишных в коллективе «Рецитал».

А вам нравится творческий союз Игоря Николаева и Аллы Пугачевой?