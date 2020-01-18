«Танец двух легенд»: Алла Пугачева станцевала с Игорем Николаевым
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Фото: Instagram Аллы Пугачевой
В пятницу, 17 января, свой день рождения отмечал певец и композитор Игорь Николаев. На праздновании юбилея легенды отечественной эстрады собрались многие его друзья и коллеги, а кадры с мероприятия быстро просочились в Сеть. Так, продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео медленного танца Игоря Николаева и Аллы Пугачевой: «Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей».
«Это очень романтично», «Трогательно, молодцы пронесли теплые отношения через годы!», «Ну какие они старики ? Выглядят отлично все ! 🌹🌹🌹 Обожаю Игоря Николаева!!!», «Спасибо огромное за видео. Алла супер», «Очень мило! Прямо дрожь по телу... Так приятно видеть и понимать столько лет дружбы.... Браво», «Прекрасный танец «Двух Звёзд»», «Это видео реально - шедевр!», «Это круто, реально легенда», — комментируют фолловеры.
Напомним, Игорь Николаев и Алла Пугачева дружат уже более 30 лет — в 1984 году Примадонна впервые исполнила песни авторства начинающего композитора Николаева, игравшего на клавишных в коллективе «Рецитал».
А вам нравится творческий союз Игоря Николаева и Аллы Пугачевой?
Больше об Алле Пугачевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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