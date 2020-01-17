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Лохматая, озорная, роскошная: Александр Буйнов показал фото с Аллой Пугачевой из личного альбома

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алла Пугачева

Фото: Instagram Аллы Пугачевой

Александр Буйнов поделился фотографией с дружеской вечеринки.

Бытовые фотографии Аллы Пугачевой — довольно большая редкость в социальных сетях. В своем блоге Примадонна постит чаще всего селфи, в блоге мужа участвует в семейных сценках и появляется на семейных же фотографиях. Поздравляя Игоря Николаева с юбилеем, Александр Буйнов показал, как легенда российской и советской эстрады веселится в кругу друзей.

«Вот бы побыть в такой компании на шашлыках!!! Мечта, очень весело наверняка», — завидуют подписчики.

Сейчас Алла Борисовна посвящает как можно больше времени семье и детям. Родители стараются не оставлять Гарри и Лизу на попечение нянь — в одном из интервью Максим Галкин признавался, что такое происходило раз шесть за всю их жизнь. К выходам в свет Примадонна относится весьма серьезно, и даже в кино прихорашивается, подбирая аксессуары в тон.

Фото и видео: instagram

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