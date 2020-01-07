«Вот это взгляд»: молодая и стройная Алла Пугачева затмила всех на фото с дружеской вечеринки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Максима Галкина
Каждый выход Аллы Пугачевой привлекает особое внимание публики. Фото, которое опубликовал в своем блоге Максим Галкин, восхитило публику. «Традиционный рождественский ужин у друзей. Спасибо Алику и @idadostman за гостеприимство», — написал шоумен.
«Какие вы все красивые», «Аллочка Борисовна стильнючая», «Такая красотка», «Роскошная», «Аллу не узнала .. что с лицом?», «Алла все молодеет и молодеет», «С каждым днем все краше», «Алла, вы девочка! Макс, выглядит даже постарше», «Ну и взгляд», «Вот это взгляд», «Алла просто красотка», «Борисовна куколка», «Очень хорошо выглядит», — обсуждают подписчики.
А как вам этот образ звезды?
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!