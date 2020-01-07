«Вот это взгляд»: молодая и стройная Алла Пугачева затмила всех на фото с дружеской вечеринки

«Какие вы все красивые», «Аллочка Борисовна стильнючая», «Такая красотка», «Роскошная», «Аллу не узнала .. что с лицом?», «Алла все молодеет и молодеет», «С каждым днем все краше», «Алла, вы девочка! Макс, выглядит даже постарше», «Ну и взгляд», «Вот это взгляд», «Алла просто красотка», «Борисовна куколка», «Очень хорошо выглядит», — обсуждают подписчики.

А как вам этот образ звезды?