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«Вот это взгляд»: молодая и стройная Алла Пугачева затмила всех на фото с дружеской вечеринки

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина

Фото в блоге Максима Галкина восхитило поклонников Примадонны.

Каждый выход Аллы Пугачевой привлекает особое внимание публики. Фото, которое опубликовал в своем блоге Максим Галкин, восхитило публику. «Традиционный рождественский ужин у друзей. Спасибо Алику и @idadostman за гостеприимство», — написал шоумен.

«Какие вы все красивые», «Аллочка Борисовна стильнючая», «Такая красотка», «Роскошная», «Аллу не узнала .. что с лицом?», «Алла все молодеет и молодеет», «С каждым днем все краше», «Алла, вы девочка! Макс, выглядит даже постарше», «Ну и взгляд», «Вот это взгляд», «Алла просто красотка», «Борисовна куколка», «Очень хорошо выглядит», — обсуждают подписчики.

А как вам этот образ звезды?

Фото и видео: instagram

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