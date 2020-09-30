Молодая красавица-жена Владимира Кузьмина показала нежные свадебные фото в годовщину брака

«Самая красивая и гармоничная пара! Поздравляю, люблю вас очень и восхищаюсь вами», «Помню этот день, как сегодняшний. Владимир Борисович на руках нес Катеньку! В тот день я дома с подругой праздновала вашу свадьбу. Включили еще кассетный магнитофон, у меня тогда группы "Динамик" было 10 кассет. Они до сих пор лежат в шкафу. Счастья и здоровья, мои родные, и дорогие сердцу люди. Вся моя сознательная жизнь была озарена и одарена вашими песнями. И есть по сей день. Ну вот, сегодня не могу праздновать, завтра еду в командировку. Но вернусь и отпраздную, как 19 лет назад!», «Мысленно озвучиваю фото песней "Сказка в моей жизни". Действительно, прекрасны, сказочны...», «Катенька не изменилась совсем!», «Какое все-таки прекрасное это чувство — любовь! Горько! С днем свадьбы, Кузьмины! Дальнейшего прочного счастья и любви», — поздравили пару поклонники.

Путь к счастью у Владимира и Екатерины был непростой. Они встретились, когда девушке едва-едва исполнилось 18 лет, а он был уже известным на всю страну композитором и певцом, пережившим роман с Аллой Пугачевой и актрисой Верой Сотниковой, и другими известными женщинами. «Я тогда сразу понял, что это моя девушка. Но паспорт проверил на всякий случай», — рассказывал Кузьмин в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». Но после 17 лет супружеской жизни Кузьмины внезапно развелись. «Все копилось годами. Мы не обсуждали наши проблемы. Володя все время гастролировал, а перед концертами его нельзя беспокоить», — объяснила причину разрыва Екатерина. Но тут же добавила, что их воссоединение было лишь вопросом времени. За год, что Кузьмин жил без главной любви своей жизни, он успел повстречаться с молодой любовницей, но все равно вернулся к Екатерине. После чего они поженились и повенчались не привлекая внимания общественности.