Владимир Кузьмин рассказал о знакомстве с молодой женой: «Я сразу же проверил ее паспорт»

Сначала родители юной Кати не отпускали ее на свидания с 45-летним Кузьминым. «Но он быстро подкупил их. Мама с папой увидели, что он не на шутку влюбился в меня, — рассказала Екатерина. — И вскоре мы стали жить вместе. Мы были вместе 24 часа в сутки. Нам просто было хорошо вдвоем».

Через год после знакомства влюбленные поженились, а еще через три — обвенчались.

Екатерина долгие годы была самым близким человеком для Владимира Кузьмина. Она поддержала его в моменты, когда погибли его дети: дочь Лизу зарезал ее же парень, а сын Степан сорвался с балкона, спасаясь от пожара. «Я не хочу говорить об этом. Это очень тяжело. Думал, что не переживу этого. дети до сих пор снятся мне каждую ночь, приходят ко мне», — признался Владимир Кузьмин.

Коснулись в программе и темы расставания Екатерины и Владимира. «У нас долго копились недоговоренности. Стало очень тяжело. Мы даже поругаться не могли, а жизнь шла и случалось всякое. Поэтому вместе стало невыносимо, — рассказала Екатерина Кузьмина. — В загсе мы оба плакали. Я вообще себя не представляла без него, ведь всю осознанную жизнь я была с Владимиром».

Но через год влюбленные поняли, что не могут жить друг без друга и вновь воссоединились, а вскоре и поженились.

«Благодаря расставанию мы оценили друг друга», — сказали рок-музыкант и его супруга.

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