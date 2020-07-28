Владимир Кузьмин рассказал о знакомстве с молодой женой: «Я сразу же проверил ее паспорт»
Фото: Кадр программы
У 65-летнего Владимира Кузьмина за плечами несколько браков и громких романов с известными женщинами, в том числе с Аллой Пугачевой и Верой Сотниковой. Но уже почти 20 лет он счастлив с молодой красавицей Екатериной, которая младше него на 27 лет.
В студии программы «Судьба человека» Владимир Кузьмин рассказал историю знакомства с Катей. Впервые он увидел ее в 2000 году и сразу влюбился. «Мы познакомились всего через месяц после моего расставания с Верой Сотниковой. Но я с первого мгновения понял, что это моя девушка», — рассказал рок-музыкант в студии.
Их знакомство произошло в Анапе, где Катя отдыхала с родителями, а Владимир был на гастролях. «Мы с музыкантами пили пиво на набережной после концерта, а Катю рисовал художник, — вспомнил музыкант. — Я ее увидел и сразу влюбился. Но я видел, что она очень юная, и сразу проверил ее паспорт. За месяц до нашего знакомства ей исполнилось 18».
Фото: www.instagram.com/v.kuzmin_official/
Сначала родители юной Кати не отпускали ее на свидания с 45-летним Кузьминым. «Но он быстро подкупил их. Мама с папой увидели, что он не на шутку влюбился в меня, — рассказала Екатерина. — И вскоре мы стали жить вместе. Мы были вместе 24 часа в сутки. Нам просто было хорошо вдвоем».
Через год после знакомства влюбленные поженились, а еще через три — обвенчались.
Екатерина долгие годы была самым близким человеком для Владимира Кузьмина. Она поддержала его в моменты, когда погибли его дети: дочь Лизу зарезал ее же парень, а сын Степан сорвался с балкона, спасаясь от пожара. «Я не хочу говорить об этом. Это очень тяжело. Думал, что не переживу этого. дети до сих пор снятся мне каждую ночь, приходят ко мне», — признался Владимир Кузьмин.
Коснулись в программе и темы расставания Екатерины и Владимира. «У нас долго копились недоговоренности. Стало очень тяжело. Мы даже поругаться не могли, а жизнь шла и случалось всякое. Поэтому вместе стало невыносимо, — рассказала Екатерина Кузьмина. — В загсе мы оба плакали. Я вообще себя не представляла без него, ведь всю осознанную жизнь я была с Владимиром».
Но через год влюбленные поняли, что не могут жить друг без друга и вновь воссоединились, а вскоре и поженились.
«Благодаря расставанию мы оценили друг друга», — сказали рок-музыкант и его супруга.
О том, как развивался роман Владимира Кузьмина с Аллой Пугачевой, читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram Владимира Кузьмина, кадры программы «Судьба человека»
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