Молодая супруга не скрывает чувств к Владимиру Кузьмину «Влюбляюсь каждый раз»

Свое личное счастье 65-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин встретил в лице Екатерины Трофимовой. Несмотря на внушительную разницу в возрасте (супруга моложе артиста на 27 лет), пара не скрывает нежных чувств и с удовольствием делится своей любовью с поклонниками. Владимир поделился в Instagram видео, снятым молодой избранницей. «Боже мой, какой мужчина пришел домой, я просто не могу. Девочки, я просто не могу не поделиться. <…> Дело в стиле, в настроении, в глазах, в прическе. Влюбляюсь каждый раз», — восхищенно признается в чувствах супругу Екатерина.

«Нууу, очеееень красив!!! Талантлив!!!! Оставаясь таким скромным! Здоровья и счастья Вам, Маэстро и Катерина!!!», «Катю окинул взглядом.. ух!!», «Красавец. Вам очень идет седина, прическа, очки и Burberry. Нужно уметь стареть красиво, как мужчинам, так и женщинам, а не гнаться за «молодостью»!», «Как здорово! Вот так должна встречать Мужа Жена! Катюша, Браво!», «Как вам с Катенькой повезло», «....Это не просто глазами жены, а глазами любимой Женщины», «Маэстро, не надо смущаться», «Катя — любящая жена. Приятно смотреть», « Катюша, ваша пара неимоверно гармонична и прекрасна!!!», «Засмущался даже перед женой», — комментируют фолловеры.

Напомним, Владимир Кузьмин был женат трижды. Первая супруга, Татьяна Артемьева, родила музыканту троих детей — Елизавету, Степана и Соню. Кроме того, у артиста есть двое внебрачных детей — Марта Кузьмина от Ирины Мильциной и Николь от Татьяны Муинго.

Екатерину Трофимову Владимир Кузьмин называет единственной сказкой своей жизни. Первую свадьбу певец и его возлюбленная сыграли в 2001 году, однако через семнадцать лет супруги развелись — Владимир ушел к молодой любовнице. Тем не менее, Екатерина дала бывшему мужу второй шанс. В 2019 году бывшие супруги вновь сочетались браком и даже обвенчались.

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