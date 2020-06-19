Помолодевший рядом с красавицей женой Владимир Кузьмин показал нежные фото с ней: «Какие вы классные!»
Фото: Alexander Keltik/ Global Look press
Владимир Кузьмин опубликовал в Instagram нежные фотографии с 38-летней женой Екатериной. Он рассказал, как прошел вечер в честь дня рождения его любимой.
«Спасибо всем огромное за поздравления и теплые слова. Вечер удался», — подписал он снимки, на которых позирует с «мокрыми» волосами, а Екатерина — в легком полупрозрачном платье.
«Какие вы классные!», «Счастья вам», «Красавцы», «Мы рады, когда вы счастливы и у вас все хорошо!», «Пусть Бог вас оберегает!», «Какие вы оба светлые и счастливые», «Необыкновенные», — написали Владимиру и Екатерине в комментариях.
Накануне, поздравляя жену с 38-летием, Кузьмин поблагодарил ее за мудрость и назвал единственной сказкой в его жизни. Благодаря мудрости, терпению и любви Екатерины, Владимир получил второй шанс построить счастье с ней. Ведь он уже уходил от Екатерины после 17 лет брака к молодой любовнице, но год спустя вернулся, женился и даже обвенчался с Екатериной.
Фото и видео: Instagram Владимира Кузьмина и Сони Кузьминой, Alexander Keltik/ Global Look press
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