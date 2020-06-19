Помолодевший рядом с красавицей женой Владимир Кузьмин показал нежные фото с ней: «Какие вы классные!»

Владимир Кузьмин опубликовал в Instagram нежные фотографии с 38-летней женой Екатериной. Он рассказал, как прошел вечер в честь дня рождения его любимой.

«Спасибо всем огромное за поздравления и теплые слова. Вечер удался», — подписал он снимки, на которых позирует с «мокрыми» волосами, а Екатерина — в легком полупрозрачном платье.