Вера Сотникова - о том, как «увела» Владимира Кузьмина у Аллы Пугачевой: «Если бы знала, я бы ни-ни»

Недавно одна из самых красивых женщин российского кино Вера Сотникова отметила 60-летие. На ее счету - много ярких романов, но публика чаще всего вспоминает ее отношения с музыкантом Владимиром Кузьминым, которого она «увела» у самой Аллы Пугачевой - в конце 80-х артист выступал в коллективе «Рецитал», и на момент его знакомства с актрисой ходили слухи о его романе с Примадонной.

В откровенной беседе с Борисом Корчевниковым в эфире шоу «Судьба человека» артистка призналась: она не знала, что обративший на нее внимание длинноволосый мужчина несвободен: «Там непонятно было. Если бы я знала, что он с ней, то я бы ни-ни. Но если такое случилось счастье - увидеть, услышать, познакомиться с таким человеком... конечно я себя не стала останавливать. Зачем мне было себя останавливать? Я была одна, я была свободна».

Отношения Веры и Владимира развивались бурно. «Реально очень интересно, очень страстно, очень нежно, очень творчески - до такой степени, что вот пришлось даже клипы снимать», - вспоминает она.

Но творческий Кузьмин, который часто уходил в себя и замечал Сотникову рядом с собой только время от времени, не смог удержать красавицу. «Я не обижалась... до поры, до времени», - призналась актриса. После семи лет отношений пара распалась.