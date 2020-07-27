Владимир Кузьмин — откровенно о романе с Аллой Пугачевой: «Она развела меня с женой»

Алла Пугачева и Владимир Кузьмин познакомились в 1984-м, когда ей было 35, а ему — 29 лет. Именно начинающего рок-музыканта порекомендовали Алле Пугачевой как человека, который поможет ей подготовиться к туру в Западной Германии, где она должна была перевоплотиться в рок-исполнительницу.

«Я до конца не мог поверить, что окажусь за рубежом, да еще и с Пугачевой», — рассказал Владимир Кузьмин. После гастролей Кузьмин и Пугачева стали тесно сотрудничать: первая звезда советской эстрады взяла под крыло Владимира, став его продюсером.

«День и ночь мы работали вместе несколько лет. Наши отношения были естественными. Я ее любил, ее любила вся страна. И она меня любила. Как меня можно было не любить?» — разоткровенничался Кузьмин.