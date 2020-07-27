Владимир Кузьмин — откровенно о романе с Аллой Пугачевой: «Она развела меня с женой»
Фото: Кадр программы
Алла Пугачева и Владимир Кузьмин познакомились в 1984-м, когда ей было 35, а ему — 29 лет. Именно начинающего рок-музыканта порекомендовали Алле Пугачевой как человека, который поможет ей подготовиться к туру в Западной Германии, где она должна была перевоплотиться в рок-исполнительницу.
«Я до конца не мог поверить, что окажусь за рубежом, да еще и с Пугачевой», — рассказал Владимир Кузьмин. После гастролей Кузьмин и Пугачева стали тесно сотрудничать: первая звезда советской эстрады взяла под крыло Владимира, став его продюсером.
«День и ночь мы работали вместе несколько лет. Наши отношения были естественными. Я ее любил, ее любила вся страна. И она меня любила. Как меня можно было не любить?» — разоткровенничался Кузьмин.
Фото: Кадр программы
«В 1985 году пресса написала, что в СССР есть только две звезды — Пугачева и Кузьмин. И сразу Игорь Николаев написал хит "Две звезды". После этого у меня началась тяжелая жизнь: я проснулся популярным, в день давал уже не по два, а больше концертов».
Кузьмин признался, что роман с Пугачевой стал для него хорошей школой — и в творческом, и в личном плане. «Она меня сильно критиковала, учила любить публику, петь для каждого зрителя», — сказал музыкант.
Фото: Кадр программы
Во время романа с Пугачевой Владимир Кузьмин был женат на поэтессе Татьяне Артемьевой. «Мы познакомились, когда ей было 20, а мне — 19», — сказал он. В семье родились трое детей и рос ребенок супруги от первого брака.
Татьяна написала для мужа несколько хитов, в том числе «Моя любовь». «Когда я исполнял эту песню, зал вставал. И тогда я понял, что мое призвание — петь о любви», — сказал Борису Корчевникову Владимир Кузьмин.
«Алла говорила мне всегда, что у меня на крыльях висит обуза, надо ее скинуть и заниматься творчеством. Но я никого не сбросил. И даже после развода много лет платил алименты и всегда помогал семье», — рассказал в программе рок-музыкант.
На вопрос, как ему удалось в советское время развестись с женой, имея четверых детей, Кузьмин ответил: «У Аллы были большие связи, она помогла. Семья распалась раньше, но формально брак закончился из-за Пугачевой, да, она меня развела».
«Наверное, тогда она хотела быть с вами?» — поинтересовался Борис Корчевников. «Я не знаю, и более интимные подробности обсуждать не могу», — лаконично ушел от ответа Владимир Кузьмин.
Фото: Instagram Владимира Кузьмина, Genrietta Peryan, Natalya Loginova/ Global Look press, кадры программы «Судьба человека», Starface
Видео: «Две звезды»
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