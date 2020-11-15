Анна Седокова похвалила сына-боксера за спортивные успехи: «Мой супергерой»
Фото: @annasedokova / Instagram
Анна Седокова редко публикует в Сети фотографии и видео с детьми. Однако в этот раз певица решила сделать исключение и показала в Stories на своей странице в Instagram подросшего красавца-сына Гектора, который занимается спортом. Мальчик вместе с тренером проделывает опасные упражнения, а затем боксируем в специальных перчатках. Анна похвалила сына за новые успехи и написала: «Мой супергерой».
Напомним, в сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. О прошедшей тайной церемонии звездная пара впервые сообщила в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант». В Сети начали появляться редкие снимки с торжества возлюбленных. Анна выбрала для церемонии роскошное белоснежное платье из тонкого кружева, а волосы собрала в пышный пучок, на который прикрепила воздушную фату. Возлюбленные решили поделиться праздничными снимками только в конце сентября. В сториз Анна Седокова показала любимые фото с тайной свадьбы, на которых она позирует в обнимку с супругом. Позже певица опубликовала пост, в котором кратко и мило написала: «Mr. & Mrs. Timma» и «Спасибо бесконечно».
Фото: @annasedokova / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Анна Седокова рассказала, как изменилась благодаря мужу. 37-летняя популярная певица Анна Седокова в очередной раз отметила, как она счастлива в отношениях с 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
Фото и видео: @annasedokova / Instagram
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