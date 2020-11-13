Тесный лиф и высокий разрез: Анна Седокова похвасталась женственными формами в эффектном наряде

В МХАТ им. М. Горького состоялась церемония вручения премии «GQ Человек года» — 2020. Мероприятие посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Анна Седокова и Янис Тимма, Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Надежда Сысоева, Зара, Моргенштерн и многие другие знаменитости.

Одной из самых эффектных пар вечера стали Анна Седокова и Янис Тимма. Певица появилась перед публикой в красном шелковом платье с высоким разрезом, тесным лифом и глубоким декольте. Завершали образ босоножки на высоких каблуках с массивными цепями вокруг щиколоток, гладкая прическа и ярко-красная помада.