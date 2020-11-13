Тесный лиф и высокий разрез: Анна Седокова похвасталась женственными формами в эффектном наряде
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В МХАТ им. М. Горького состоялась церемония вручения премии «GQ Человек года» — 2020. Мероприятие посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Анна Седокова и Янис Тимма, Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Надежда Сысоева, Зара, Моргенштерн и многие другие знаменитости.
Одной из самых эффектных пар вечера стали Анна Седокова и Янис Тимма. Певица появилась перед публикой в красном шелковом платье с высоким разрезом, тесным лифом и глубоким декольте. Завершали образ босоножки на высоких каблуках с массивными цепями вокруг щиколоток, гладкая прическа и ярко-красная помада.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Напомним, в сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. О прошедшей тайной церемонии звездная пара впервые сообщила в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант». В Сети начали появляться редкие снимки с торжества возлюбленных. Анна выбрала для церемонии роскошное белоснежное платье из тонкого кружева, а волосы собрала в пышный пучок, на который прикрепила воздушную фату. Возлюбленные решили поделиться праздничными снимками только в конце сентября. В сториз Анна Седокова показала любимые фото с тайной свадьбы, на которых она позирует в обнимку с супругом. Позже певица опубликовала пост, в котором кратко и мило написала: «Mr. & Mrs. Timma» и «Спасибо бесконечно».
Фото: instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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