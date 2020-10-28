«Была тигрицей, борющейся за выживание»: Седокова рассказала, как изменилась благодаря мужу

«С Янисом я могу быть собой. Мне не надо притворяться, кого-то из себя изображать. С ним я маленькая слабая девочка. Если раньше всю жизнь была тигрицей, борющейся за выживание и преодолевающей преграды, то сейчас рядом со мной надежное плечо. Знаю, что Янис всегда даст правильный совет, не навязывая его мне и не настаивая. И я прислушаюсь, а раньше мне хотелось сопротивляться. Мы во многом похожи. Кто-то считает, что отношения строятся на различиях, мне кажется, что нет. Мне нравится, что у нас одинаковые взгляды на многое. У нас у обоих желание отдавать друг другу больше, чем брать. Важно, чтобы другой был бесконечно счастлив», — рассказала певица в интервью «Антенне-Телесемь».