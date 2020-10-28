«Была тигрицей, борющейся за выживание»: Седокова рассказала, как изменилась благодаря мужу
Фото: Instagram Анны Седоковой
«С Янисом я могу быть собой. Мне не надо притворяться, кого-то из себя изображать. С ним я маленькая слабая девочка. Если раньше всю жизнь была тигрицей, борющейся за выживание и преодолевающей преграды, то сейчас рядом со мной надежное плечо. Знаю, что Янис всегда даст правильный совет, не навязывая его мне и не настаивая. И я прислушаюсь, а раньше мне хотелось сопротивляться. Мы во многом похожи. Кто-то считает, что отношения строятся на различиях, мне кажется, что нет. Мне нравится, что у нас одинаковые взгляды на многое. У нас у обоих желание отдавать друг другу больше, чем брать. Важно, чтобы другой был бесконечно счастлив», — рассказала певица в интервью «Антенне-Телесемь».
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Сегодня вышел новый номер Антенны-Телесемь 📸 «С Янисом я могу быть собой. Мне не надо притворяться, кого-то из себя изображать. С ним я маленькая слабая девочка. Если раньше всю жизнь была тигрицей, борющейся за выживание и преодолевающей преграды, то сейчас рядом со мной надежное плечо. Знаю, что Янис всегда даст правильный совет, не навязывая его мне и не настаивая. И я прислушаюсь, а раньше мне хотелось сопротивляться. Мы во многом похожи. Кто-то считает, что отношения строятся на различиях, мне кажется, что нет. Мне нравится, что у нас одинаковые взгляды на многое. У нас у обоих желание отдавать друг другу больше, чем брать. Важно, чтобы другой был бесконечно счастлив.» Это интервью о наших дорогах, таких разных, извилистых и по своему прекрасных, которые пересеклись. Все возможно и полюбить женщину с тремя детьми тоже)) Отмечайте нас в сторис и делитесь своими комментариями, я буду все все читать и публиковать у себя.
Напомним, в сентябре многодетная мать и популярная певица Анна Седокова решилась на третий брак. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. О прошедшей тайной церемонии звездная пара впервые сообщила в одном из выпусков программы «Вечерний Ургант». В Сети начали появляться редкие снимки с торжества возлюбленных. Анна выбрала для церемонии роскошное белоснежное платье из тонкого кружева, а волосы собрала в пышный пучок, на который прикрепила воздушную фату. Возлюбленные решили поделиться праздничными снимками только в конце сентября. В сториз Анна Седокова показала любимые фото с тайной свадьбы, на которых она позирует в обнимку с супругом. Позже певица опубликовала пост, в котором кратко и мило написала: «Mr. & Mrs. Timma» и «Спасибо бесконечно».
Фото: Instagram
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