Анна Седокова порадовала подписчиков необычным новым образом

Певица сделала фото в зеркале. На нем она предстала перед своей аудиторией в модной толстовке от известного бренда. Артистка выбрала стильную прическу и заплела длинные волосы в тоненькие косы, а минимум макияжа с акцентом на естественность добавил имиджу нежности и очарования.

Фолловеры оживленно отреагировали на новый образ кумира.

«Олицетворение красоты и успеха», «Нельзя быть такой красивой», «Супер женщина», «Принцесса», «Анечка, вы просто сияете от счастья», «Классные косички, стильно!», «Вы - пример настоящей женщины», «Очень хорошенькая», «Хорошеете с каждым годом», – восхитились подписчики.

Напомним, что совсем недавно мы писали об эффектном появлении Анны на церемонии вручения премии «GQ Человек года» 2020. Седокова похвасталась женственными формами в потрясающем красном платье с глубоким декольте.