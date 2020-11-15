Анна Седокова порадовала подписчиков необычным новым образом
Фото: @annasedokova / Instagram
В своем микроблоге в Instagram бывшая солистка группы «ВИА Гра» рассказала, что практически целый день провела на работе.
«11 часов съемки, мы могли бы еще, но пора бы и поесть», – написала звезда.
Певица сделала фото в зеркале. На нем она предстала перед своей аудиторией в модной толстовке от известного бренда. Артистка выбрала стильную прическу и заплела длинные волосы в тоненькие косы, а минимум макияжа с акцентом на естественность добавил имиджу нежности и очарования.
Фолловеры оживленно отреагировали на новый образ кумира.
«Олицетворение красоты и успеха», «Нельзя быть такой красивой», «Супер женщина», «Принцесса», «Анечка, вы просто сияете от счастья», «Классные косички, стильно!», «Вы - пример настоящей женщины», «Очень хорошенькая», «Хорошеете с каждым годом», – восхитились подписчики.
Напомним, что совсем недавно мы писали об эффектном появлении Анны на церемонии вручения премии «GQ Человек года» 2020. Седокова похвасталась женственными формами в потрясающем красном платье с глубоким декольте.
Фото и видео: @annasedokova / Instagram
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