Мирослава Карпович в спортивном боди похвасталась точеной фигурой: «Покорительница сердец»

«Эта прическа вам невероятно идет!», «Покорительница сердец», «Прекрасная», «Идеальная фигура», «Шикарная», «Мирочка, вы чудо», «Божественная», — полетели комплименты в адрес Мирославы.

О Карпович активно заговорили после того, как стало ясно, что она встречается со звездой фильма «Мажор» Павлом Прилучным, причем тогда он еще был женат на Агате Муцениеце. Вскоре после развода Павел улетел с новой избранницей на море, взяв с собой детей Мию и Тимофея. «Народные журналисты» засняли влюбленных в Крыму.

После Агата Муцениеце призналась, что не знала о том, что Павел поедет на море не только с детьми, но и с «особью женского пола».

В последние месяцы «папиной дочке» приходится держать крепкую оборону от недоброжелателей, которые обвиняют ее в развале семьи Прилучного. Недавно Мирослава обратилась ко всем, кто набрасывается на нее с критикой: «Вы ничего не знаете обо мне и моей жизни, о моих поступках. Моя душа чиста. Мама воспитала меня так, что нельзя брать чужого», — написала она в блоге и пожелала всем любви.

Друзья Карпович рассказали журналистам, что из-за всех переживаний она похудела до 46 килограммов.