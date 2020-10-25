«Разлучница года»: Мирослава Карпович язвительно отреагировала на публикации в СМИ

Поклонники заподозрили, что Павел бросил «папину дочку», и теперь строит отношения с новой девушкой. Журналисты быстро подхватили эту информацию и стали публиковать ее.

Мирослава решила высказаться на этот счет. На своей страничке в социальной сети Instagram девушка выложила самоироничную сториз. На опубликованном снимке знаменитая брюнетка широко улыбается и показывает «класс».

«СМИ, я люблю тебя», — написала Карпович. Также девушка добавила хэштеги, которые хейтеры употребляют по отношению к ней: «разлучница года», «скандалистка», «двойной удар», «истеричка», «депрессуха», «карп», «мымра», - сыронизировала артистка и поблагодарила журналистов и злопыхателей.