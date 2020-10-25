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«Разлучница года»: Мирослава Карпович язвительно отреагировала на публикации в СМИ

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Мирослава Карпович

Фото: @m1r0slava_karpovich / Instagram

Звезда сериала «Папины дочки» с самоиронией отнеслась к слухам, которые распространяют журналисты.

На этой неделе Павел Прилучный нежное фото с Верой Панфиловой, дочерью солиста группы «Алиса». Молодые люди ласково прижимались друг к другу щеками. Бывший муж Агаты Муцениеце назвал Веру «наипрекраснейшей».

Такое поведение не смогла проигнорировать Мирослава Карпович. Сначала девушка поделилась грустным постом, в котором опубликовала цитаты из фильма «Форрест Гамп». «Я, может быть, не очень умный, но я знаю, что такое любовь. Дерьмо случается», — написала актриса.

Поклонники заподозрили, что Павел бросил «папину дочку», и теперь строит отношения с новой девушкой. Журналисты быстро подхватили эту информацию и стали публиковать ее.

Мирослава решила высказаться на этот счет. На своей страничке в социальной сети Instagram девушка выложила самоироничную сториз. На опубликованном снимке знаменитая брюнетка широко улыбается и показывает «класс».

«СМИ, я люблю тебя», — написала Карпович. Также девушка добавила хэштеги, которые хейтеры употребляют по отношению к ней: «разлучница года», «скандалистка», «двойной удар», «истеричка», «депрессуха», «карп», «мымра», - сыронизировала артистка и поблагодарила журналистов и злопыхателей.

Пост Мирославы Карпович

Фото: @m1r0slava_karpovich / Instagram

Фото и видео: @m1r0slava_karpovich / Instagram

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