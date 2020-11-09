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«Потрясающе обворожительная»: Мирослава Карпович удивила смелым сочетанием белья и дубленки

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Мирослава Карпович

Фото: www.instagram.com/m1r0slava_karpovich/?hl=ru

Актриса примерила дубленку и грубые ботинки с эффектным комплектом.

Звезда «Папиных дочек» удивила поклонников ярким и дерзким образом, в котором сочетает дубленку и грубые ботинки с эффектным комплектом нижнего белья.

«Это именно тот случай, когда можно смело ходить в трусах и в шляпе», — иронизирует Мирослава.

Фотосессия привлекла внимание подписчиков актрисы — они отметили отличную форму и экстравагантный вкус Мирославы.

«А ты все не останавливаешься», «Красота какая! Как всегда прекрасна, моя хорошая! Очень не хватает твоих мыслей и частых постов», «Надо же, как она повзрослела», «Мира, сделайте фотосессию с лошадьми, это будет огонь фото... Правда!!», «Мира, добрый день. Когда же у вас будет уже фотосессия в красивом Платье? У вас внешность, как у принцессы, а образы пацанки. Немного уже поднадоели однотипные идеи данного стиля. Очень хочется увидеть вас на фото в образе утонченной и красивой женщины!», «Потрясающе обворожительная женщина! Творческих успехов вам и крепкого здоровья!», «Как же круто!!!!! Спасибо за утро!!», «Во всех, ты, душечка, нарядах, хороша! Даже в трусах и шляпе)))».

Фото и видео: Instagram Мирославы Карпович

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