«Потрясающе обворожительная»: Мирослава Карпович удивила смелым сочетанием белья и дубленки

Фотосессия привлекла внимание подписчиков актрисы — они отметили отличную форму и экстравагантный вкус Мирославы.

«А ты все не останавливаешься», «Красота какая! Как всегда прекрасна, моя хорошая! Очень не хватает твоих мыслей и частых постов», «Надо же, как она повзрослела», «Мира, сделайте фотосессию с лошадьми, это будет огонь фото... Правда!!», «Мира, добрый день. Когда же у вас будет уже фотосессия в красивом Платье? У вас внешность, как у принцессы, а образы пацанки. Немного уже поднадоели однотипные идеи данного стиля. Очень хочется увидеть вас на фото в образе утонченной и красивой женщины!», «Потрясающе обворожительная женщина! Творческих успехов вам и крепкого здоровья!», «Как же круто!!!!! Спасибо за утро!!», «Во всех, ты, душечка, нарядах, хороша! Даже в трусах и шляпе)))».