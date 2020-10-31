«Она просто в ауте»: Карпович похудела до 46 килограммов из-за переживаний за репутацию

Актриса Мирослава Карпович продолжает скрывать свой роман с Павлом Прилучным, хотя на днях пару снова застали вместе во время похода за продуктами. Но звезда «Папиных дочек» не осмеливается открыто демонстрировать свое счастье, чем только провоцирует хейтеров. В ответ на критику Мирослава на днях сама назвала себя «Разлучницей года». Очевидно, девушка переживает за свою репутацию. Это подтверждают и ее друзья.