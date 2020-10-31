«Она просто в ауте»: Карпович похудела до 46 килограммов из-за переживаний за репутацию
Фото: Instagram
Актриса Мирослава Карпович продолжает скрывать свой роман с Павлом Прилучным, хотя на днях пару снова застали вместе во время похода за продуктами. Но звезда «Папиных дочек» не осмеливается открыто демонстрировать свое счастье, чем только провоцирует хейтеров. В ответ на критику Мирослава на днях сама назвала себя «Разлучницей года». Очевидно, девушка переживает за свою репутацию. Это подтверждают и ее друзья.
Она похудела до 46 килограммов. С ее ростом это очень критично, но Мира много волнуется. Она хоть и не показывает, что ее очень тревожит ситуация с Прилучным и обвинения во всех грехах, но на самом деле она просто в ауте. У вас было такое, чтобы вся страна считала вас изменщиками и тварями? А у нее было,
— прокомментировал порталу Pocake.tv анонимный источник, близкий к Карпович. О романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного стало известно летом 2020 года, вскоре после того, как актер официально развелся с супругой Агатой Муцениеце. Вместе с Павлом Мирослава играла и продолжает играть в спектакле «Косметика врага». Появились слухи, что артистка перебралась в дом возлюбленного, где тот жил с женой и детьми.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#NEW #moi #mira #мрфырыч Спасибо всем моим Чародеям!✨🥰🙏🏻 Фотанул-бомбанул @pavelshelkovnikov ⚡️ Стрижка-Малышка @lugovskayanatalia ⚡️ MUAH @anna.monaxova ⚡️ Style @alexandrarepa ⚡️ #мирославакарпович #miroslavakarpovich #model #actress #actrice #blonde #blondehair #shorthair #style #fashion #vogue #moodoftheday #photoiftheday #stronger #💪🏻 #ричбич #ногиотушейхотьзавязочкипришей #помпадур #expressyourself #немножкошарлизтерон #немножкошеронстоун #настилёчке #чикуля #lady #даявсеещемадмуазель 😂 #всемспасибо
Осенью Мирослава кардинально сменила имидж, превратившись к коротко стриженную блондинку. Ее портфолио стали пополняться съемками в дерзких образах, а в недавнем проекте она предстала копией Шарлиз Терон.
Фото: @m1r0slava_karpovich/Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!