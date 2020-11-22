Милашка-дочь Леры Кудрявцевой поиграла в первые снежки и покаталась на санках
Фото: @leratv / Instagram
Как и ее мама, Маша растет настоящей модницей и с трепетом относится к своему внешнему виду. На новых видео, которые Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram несколько видео, на которых показала, как милашка-дочь радуется первому снегу. Вместе с папой и мамой Маша отправилась на прогулку во дворе и покаталась на санках. Девочка похвасталась модным комбинезоном с меховой отделкой и стильной вязаной шапкой. Поведение девочки умилило звездных маму и папу.
Напомним, что не раз у Леры интересовались, как она познакомилась с Игорем. Телеведущая признавалась, что молодой спортсмен сразу же покорил ее своей дерзостью и наглостью. 49-летней Лере Кудрявцевой часто задают вопросы о том, как она чувствует себя рядом с мужем, который младше нее на 16 лет.
Фото: Лера Кудрявцева с дочерью
К слову, недавно мы писали, как Лера Кудрявцева умилила зажигательными танцами 2-летней красавицы-дочки. 49-летняя телеведущая опубликовала новое видео с 2-летней дочерью Марией.
Фото и видео: @leratv / Instagram
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