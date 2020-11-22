Милашка-дочь Леры Кудрявцевой поиграла в первые снежки и покаталась на санках

Как и ее мама, Маша растет настоящей модницей и с трепетом относится к своему внешнему виду. На новых видео, которые Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram несколько видео, на которых показала, как милашка-дочь радуется первому снегу. Вместе с папой и мамой Маша отправилась на прогулку во дворе и покаталась на санках. Девочка похвасталась модным комбинезоном с меховой отделкой и стильной вязаной шапкой. Поведение девочки умилило звездных маму и папу.