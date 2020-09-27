Анна Михалкова нежно поздравила младшую сестру с 34-летием: «Моя крошка»

Надежда и Анна Михалковы не просто сестры, но и лучшие подруги. Они неразлучны с момента рождения Нади, вместе растут и их дети: 9-летняя Нина и 7-летний Иван и 7-летняя Лида. Долгое время сестры не показывали лица наследников, публикуя лишь фото, где малыши сняты со спины. 27 сентября Надежде исполнилось 34 года и в праздничный день Анна решила опубликовать серию архивных фото, на которых показала красавицу-сестру и их большую дружную семью. Актриса нежно поздравила Надю и написала трогательные строки с пожеланиями.