Анна Михалкова нежно поздравила младшую сестру с 34-летием: «Моя крошка»
Фото: @anikiti4na / Instagram
Надежда и Анна Михалковы не просто сестры, но и лучшие подруги. Они неразлучны с момента рождения Нади, вместе растут и их дети: 9-летняя Нина и 7-летний Иван и 7-летняя Лида. Долгое время сестры не показывали лица наследников, публикуя лишь фото, где малыши сняты со спины. 27 сентября Надежде исполнилось 34 года и в праздничный день Анна решила опубликовать серию архивных фото, на которых показала красавицу-сестру и их большую дружную семью. Актриса нежно поздравила Надю и написала трогательные строки с пожеланиями.
Я почему-то всегда волнуюсь поздравляя тебя. Наверное так происходит со всеми кто испытывает такую любвь и нежности к другому человеку) мы очень редко даем возможность друг другу выражать эти чувства по отношению к друг другу всегда пряча их за иронией, закатыванием глаз, и нежеланием показать уязвимость) но раз в год я позволяю себе любить и обожать тебя наотмашь! Ты моя самая любимая, самая мудрая, самая красива, самая худая, самая длинноногая, самая молодая и уже от всего этого сильно неприятная мне младшая сестра )))) наша с тобой жизнь похожа на высокохудожественный сериал, придуманный где-то там очень талантливым автором. Пускай нас ждут впереди много сезонов этого сериала, где мы всегда рядом и всегда есть друг у друга) с днем рождения, крошка!
— написала актриса.
К поздравлениям присоединились и многие звездные коллеги Анны Михалковой. Так, Наталья Подольская написала «Как же круто иметь большую семью», а Инна Маликова «С Днем Рождения Надю». Фолловеры тоже оставили десятки пожеланий под снимками сестер: «Девочки , вы — супер. С днем рождения тебя, Надежда !», «Самый лучший подарок от родителей это брат или сестра!», «Вы обе классные очень», «С днем рождения,Надя! Как ты здорово описала ваши отношения. Зависть».
К поздравлениям присоединился и племянник именинницы 20-летний Андрей Баков, который опубликовал любимые фотографии звездной тети из семейного архива. Андрей написал нежные слова под снимками: «Все возможное версии моей любимой Тетушки. дорогая Надя, люблю тебя во всех проявлениях».
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Фото и видео: @anikiti4na, @nadiamixalkova / Instagram
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