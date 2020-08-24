Старший сын Анны Михалковой оставил свою выпавшую из окна девушку ради 18-летней модели
Фото: Instagram Анны Михалковой
О том, что старший сын известной актрисы Анны Михалковой ушел от 21-летней модели Ксении Пунтус к другой девушке, сообщает со ссылкой на собственный источник Telegram-канал «Только никому...». Новой избранницей Андрея Бакова стала коллега его экс-возлюбленной по модельному агентству Женя Макарова. Девушка участвовала в показах всемирно известных брендов, таких как Louis Vuitton, Valentino Haute Couture, Victoria Beckham, и снималась для лукбука Jil Sander.
Самые внимательные уже опознали Андрея в Instagram Жени по прическе и родинке над губой. Кроме того, совместные фото молодых людей лайкает и комментирует лучший друг Бакова. А после того, как Макарова начала публиковать снимки с новым бойфрендом, Ксения Пунтус ее заблокировала...
Фото: Instagram Жени Макаровой
Напомним, в начале года, в ночь с 10 на 11 января, модель Ксения Пунтус выпала из окна на третьем этаже из квартиры Андрея Бакова. Девушка получила серьезные травмы и пролежала под окнами несколько часов, пока ее не нашел дворник. Ее срочно доставили в реанимацию, где диагностировали множественные переломы и повреждения внутренних органов. Позднее Ксения пришла в сознание и рассказала о трагической ночи. Она призналась, что в тот вечер выпила (медики нашли в крови только алкоголь) и села на подоконник, не удержалась и упала вниз. Пунтус также подтвердила слова Бакова о том, что он спал и не знал о случившемся.
Фото и видео: Instagram
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