Старший сын Анны Михалковой оставил свою выпавшую из окна девушку ради 18-летней модели

Напомним, в начале года, в ночь с 10 на 11 января, модель Ксения Пунтус выпала из окна на третьем этаже из квартиры Андрея Бакова. Девушка получила серьезные травмы и пролежала под окнами несколько часов, пока ее не нашел дворник. Ее срочно доставили в реанимацию, где диагностировали множественные переломы и повреждения внутренних органов. Позднее Ксения пришла в сознание и рассказала о трагической ночи. Она призналась, что в тот вечер выпила (медики нашли в крови только алкоголь) и села на подоконник, не удержалась и упала вниз. Пунтус также подтвердила слова Бакова о том, что он спал и не знал о случившемся.