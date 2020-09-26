Кристина Орбакайте устроила семейный заплыв с мужем и красавицей-дочкой

Фолловеры остались очарованы семейным видео певицы и написали десятки восторженных комментариев об их красоте: «Красавчики», «Красивая семья», «Красивая и достойная семья!», «Хорошая семья», «На маму и голосом и мимикой похожа», «Кристина, вы красотка!!!!!», «Счастья вам», «Красивая семья!!!», «Молодцы! Спортивная семья!», «Какая вы красивая. На маму похожи», «Отличный отдых», «Счастья вам», «Как вы похожи на маму! Мимика, улыбка, жесты...», «Счастья вам,вы супер семья», «Очень красивая приятная семья».

Ранее мы писали, Кристина Орбакайте блеснула в нежном пасторальном платье и собрала комплименты. 49-летняя певица показала, как применить сразу несколько остромодных трендов в одном образе.