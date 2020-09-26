Кристина Орбакайте устроила семейный заплыв с мужем и красавицей-дочкой
Фото: @orbakaite_k / Instagram
В начале сентября Кристина Орбакайте проводила 8-летнюю дочь Клавдию в 3-й класс. Вся семья сейчас живет в США, поэтому певица решила отправить учиться девочку в местную школу, не забывая, конечно, об уроках русского языка. В последние выходные сентября Кристина Орбакайте устроила семейный заплыв с мужем и красавицей-дочкой по реке в Бруклине. Трогательное видео «маленького путешествия» Кристина разместила на своей странице в Instagram, добавив: «Ловим теплые осенние вечера) Решили покататься на лодке». На видео вся семья сидит в каноэ, заблаговременно надев спасательные жилеты. Всем процессом управлял глава семейства Михаил Земцов, пока Кристина с Клавдией позировали для камеры и снимали папу.
Фолловеры остались очарованы семейным видео певицы и написали десятки восторженных комментариев об их красоте: «Красавчики», «Красивая семья», «Красивая и достойная семья!», «Хорошая семья», «На маму и голосом и мимикой похожа», «Кристина, вы красотка!!!!!», «Счастья вам», «Красивая семья!!!», «Молодцы! Спортивная семья!», «Какая вы красивая. На маму похожи», «Отличный отдых», «Счастья вам», «Как вы похожи на маму! Мимика, улыбка, жесты...», «Счастья вам,вы супер семья», «Очень красивая приятная семья».
Ранее мы писали, Кристина Орбакайте блеснула в нежном пасторальном платье и собрала комплименты. 49-летняя певица показала, как применить сразу несколько остромодных трендов в одном образе.
Фото: @orbakaite_k / Instagram
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