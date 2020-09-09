Анна Михалкова забавно поздравила дочь с днем рождения: «Моя женщина! 7 лет!»

Анна Михалкова с присущим ей чувством юмора поздравила дочь Лиду с днем рождения. «Ингредиенты: темперамент, страсть, ревность, логика, память, юмор, серьезность, командный голос, хитрость, прямолинейность, немного женских слез, огонь и огромная любовь! Смешать, но не взбалтывать! Коктейль "Лидочка" готов! Моя женщина!7 лет!», — подписала она милые фото с именинницей.