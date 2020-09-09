Анна Михалкова забавно поздравила дочь с днем рождения: «Моя женщина! 7 лет!»
Фото: www.instagram.com/anikiti4na/
Анна Михалкова с присущим ей чувством юмора поздравила дочь Лиду с днем рождения. «Ингредиенты: темперамент, страсть, ревность, логика, память, юмор, серьезность, командный голос, хитрость, прямолинейность, немного женских слез, огонь и огромная любовь! Смешать, но не взбалтывать! Коктейль "Лидочка" готов! Моя женщина!7 лет!», — подписала она милые фото с именинницей.
Поздравил сестру и старший сын Анны Андрей. «С днем рождения, Газонь», — написал он в Instagram.
У 46-летней Анны Михалковой и ее супруга Альберта Бакова всего трое детей: 20-летний Андрей, 19-летний Сергей и 7-летняя Лида.
Фото и видео: Instagram Анны Михалковой и Андрея Бакова
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