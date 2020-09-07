Анна Михалкова опубликовала фото с подросшими дочерью и племянниками: «Какие шкодные»
Фото: www.instagram.com/anikiti4na/
Надежда и Анна Михалковы не просто сестры, но и лучшие подруги. Они неразлучны с момента рождения Нади, вместе растут и их дети: 9-летняя Нина и 7-летний Иван и 7-летняя Лида. Долгое время сестры не показывали лица наследников, публикуя лишь фото, где малыши сняты со спины. Но теперь Надежда и Анна делятся их снимками в открытую.
Дети сестер Михалковых вместе ходят в школу и проводят много времени в компании друг друга. Анна показала фото подросших дочери и племянников. Своих школьников она сфотографировала на памятнике их знаменитому дедушке Сергею Михалкову.
«Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей...», — подписала она снимок цитатой из песни рэпера Басты.
«Как замечательно,что в нашей жизни появляются они!», «На прадедушке!», «Мне ваша Лидусечка нравится! Шкодная девчонка!», «Круто», «Зайки-лапушки», «Бог мой! Ну какая же прелесть!», «Все шкодные, прелесть», — прокомментировали подписчики актрисы.
Напомним, Лида — третий ребенок Анны Михалковой и ее супруга Альберта Бакова. А Нина и Ваня родились в браке Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили.
Фото и видео: Instagram Анны и Надежды Михалковых
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