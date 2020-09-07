Анна Михалкова опубликовала фото с подросшими дочерью и племянниками: «Какие шкодные»

Надежда и Анна Михалковы не просто сестры, но и лучшие подруги. Они неразлучны с момента рождения Нади, вместе растут и их дети: 9-летняя Нина и 7-летний Иван и 7-летняя Лида. Долгое время сестры не показывали лица наследников, публикуя лишь фото, где малыши сняты со спины. Но теперь Надежда и Анна делятся их снимками в открытую.

Дети сестер Михалковых вместе ходят в школу и проводят много времени в компании друг друга. Анна показала фото подросших дочери и племянников. Своих школьников она сфотографировала на памятнике их знаменитому дедушке Сергею Михалкову.