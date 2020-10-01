Мария Миронова впервые показала маленького сына в его первый день рождения: «Любовь моя!»
Фото: www.instagram.com/mariya_mironova_actress/
Мария Миронова впервые показала сына Федора: мальчику исполнился год и актриса трогательно поздравила его в социальной сети, «засветив» его милое личико.
«Любовь моя, вот уже год, как ты пришел в этот мир! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе... Я пытаюсь поймать момент... Бегу за ним... Он ускользает... Поймала, а он уже прошел...», — подписала актриса фотографию.
«Машуля, какой классный парень!», «100 лет ему счастья, здоровья, радости, тепла близких и родных!», «Чудесный малыш! И у него ваши глаза», «Хорошенький. Счастья и здоровья ему и вашей семье», — поздравили подписчики Марии.
Чуть больше года назад Мария Миронова немало удивила своих поклонников, показав в Instagram фото с уже большим животом. Тогда актриса находилась в любимой Греции, где и собиралась рожать. Интригой было и то, кто является отцом малыша и тайным мужем актрисы. В СМИ появлялась информация, что избранником Мироновой стал начинающий актер Андрей Сорока, тезка и ровесник ее старшего сына.
Выждав некоторое время Мария рассказала, что она замужем три года (на тот момент), ее супруг не имеет отношения к кинематографу, а работает в международной компании по поставкам медицинского оборудования.
Второй сын актрисы родился в Греции, и там мать с ребенком провели первое время после родов. Чуть позже в одном из интервью Мария рассказала, что и после первых ее родов в юном возрасте, и после вторых — в зрелом, ее осуждали и крутили пальцем у виска.
Разница в возрасте между сыновьями Мироновой составляет 27 лет, старший наследник Марии Андрей Удалов пошел по ее стопам, став актером
Фото и видео: Instagram Марии Мироновой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!