Мария Миронова впервые показала маленького сына в его первый день рождения: «Любовь моя!»

«Машуля, какой классный парень!», «100 лет ему счастья, здоровья, радости, тепла близких и родных!», «Чудесный малыш! И у него ваши глаза», «Хорошенький. Счастья и здоровья ему и вашей семье», — поздравили подписчики Марии.

Чуть больше года назад Мария Миронова немало удивила своих поклонников, показав в Instagram фото с уже большим животом. Тогда актриса находилась в любимой Греции, где и собиралась рожать. Интригой было и то, кто является отцом малыша и тайным мужем актрисы. В СМИ появлялась информация, что избранником Мироновой стал начинающий актер Андрей Сорока, тезка и ровесник ее старшего сына.

Выждав некоторое время Мария рассказала, что она замужем три года (на тот момент), ее супруг не имеет отношения к кинематографу, а работает в международной компании по поставкам медицинского оборудования.

Второй сын актрисы родился в Греции, и там мать с ребенком провели первое время после родов. Чуть позже в одном из интервью Мария рассказала, что и после первых ее родов в юном возрасте, и после вторых — в зрелом, ее осуждали и крутили пальцем у виска.

Разница в возрасте между сыновьями Мироновой составляет 27 лет, старший наследник Марии Андрей Удалов пошел по ее стопам, став актером