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Мария Миронова о своей поздней беременности: «И в 17 лет, и в 45 осуждали и крутили пальцем у виска»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Миронова

Фото: Starface

Актриса привыкла, что ее жизнь постоянно обсуждают.

Разница в возрасте у двух сыновей Марии Мироновой составляет 27 лет. Но это ее нисколько не смущает. «У меня так получилось, и я невероятно счастлива», — признается актриса.

Мария Миронова в Лондоне

Факт своей второй беременности Мария Миронова долго скрывала. О том, что она скоро станет мамой во второй раз — в возрасте 46 лет — она сообщила незадолго до родов. Своего молодого мужа актриса скрывает до сих, не показывает его в социальных сетях. Однако актриса призналась, что его зовут Андреем, как ее отца и старшего сына.

Сын актрисы, которого назвали Федором, родился в конце августа. Рожала актриса в Греции, вышла замуж и прожила долгое время.

В интервью изданию Wday.ru Мария рассказала, что ее отношение к семье и материнству с возрастом изменилось. «Когда родился старший Андрей, я его обожала, но много занималась работой. Теперь же у меня семья на первом месте», — рассказывает артистка.

Она не скрывает, что окружающие с осуждением относились к обеим ее беременностям. «Когда ждала ребенка в 17 лет, крутили пальцем у виска и говорили: "Ты с ума сошла! Так рано!". Когда была беременной в 45, было то же самое, но теперь говорили, что поздно», — рассказывает Мария Миронова.

Актриса уверена, что быть хорошей матерью и добиться успехов в профессии можно в любом возрасте. «Сколько себя помню, столько я была мамой. Только недавно отпустила в свободное плавание старшего сына Андрея», — рассказывает Мария Миронова.

Мария с сыном Андреем

Фото: Instagram

Мария вышла из декрета меньше чем через три месяца после рождения Федора. Уже в конце декабря она сыграет в спектакле, а после Нового года приступит к съемкам в кино.

Фото и видео: Instagram, Starface

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