Мария Миронова о своей поздней беременности: «И в 17 лет, и в 45 осуждали и крутили пальцем у виска»

Факт своей второй беременности Мария Миронова долго скрывала. О том, что она скоро станет мамой во второй раз — в возрасте 46 лет — она сообщила незадолго до родов. Своего молодого мужа актриса скрывает до сих, не показывает его в социальных сетях. Однако актриса призналась, что его зовут Андреем, как ее отца и старшего сына.

Сын актрисы, которого назвали Федором, родился в конце августа. Рожала актриса в Греции, вышла замуж и прожила долгое время.

В интервью изданию Wday.ru Мария рассказала, что ее отношение к семье и материнству с возрастом изменилось. «Когда родился старший Андрей, я его обожала, но много занималась работой. Теперь же у меня семья на первом месте», — рассказывает артистка.