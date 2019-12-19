Мария Миронова о своей поздней беременности: «И в 17 лет, и в 45 осуждали и крутили пальцем у виска»
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Фото: Starface
Разница в возрасте у двух сыновей Марии Мироновой составляет 27 лет. Но это ее нисколько не смущает. «У меня так получилось, и я невероятно счастлива», — признается актриса.
Факт своей второй беременности Мария Миронова долго скрывала. О том, что она скоро станет мамой во второй раз — в возрасте 46 лет — она сообщила незадолго до родов. Своего молодого мужа актриса скрывает до сих, не показывает его в социальных сетях. Однако актриса призналась, что его зовут Андреем, как ее отца и старшего сына.
Сын актрисы, которого назвали Федором, родился в конце августа. Рожала актриса в Греции, вышла замуж и прожила долгое время.
В интервью изданию Wday.ru Мария рассказала, что ее отношение к семье и материнству с возрастом изменилось. «Когда родился старший Андрей, я его обожала, но много занималась работой. Теперь же у меня семья на первом месте», — рассказывает артистка.
Она не скрывает, что окружающие с осуждением относились к обеим ее беременностям. «Когда ждала ребенка в 17 лет, крутили пальцем у виска и говорили: "Ты с ума сошла! Так рано!". Когда была беременной в 45, было то же самое, но теперь говорили, что поздно», — рассказывает Мария Миронова.
Актриса уверена, что быть хорошей матерью и добиться успехов в профессии можно в любом возрасте. «Сколько себя помню, столько я была мамой. Только недавно отпустила в свободное плавание старшего сына Андрея», — рассказывает Мария Миронова.
Фото: Instagram
Мария вышла из декрета меньше чем через три месяца после рождения Федора. Уже в конце декабря она сыграет в спектакле, а после Нового года приступит к съемкам в кино.
Фото и видео: Instagram, Starface
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