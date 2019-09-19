passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Тайным мужем 46-летней Марии Мироновой оказался 27-летний начинающий актер

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Мария Миронова

Фото: Instagram

Избранник внешне похож на сына актрисы.

Несколько недель назад 46-летняя Мария Миронова удивила поклонников новостью, что вскоре станет мамой во второй раз. Видео, на котором был виден ее большой живот, актриса опубликовала в Instagram.

Но о том, кто стал отцом ее будущего малыша, актриса хранит молчание. Она лишь призналась, что счастлива с избранником и пару раз показала части его тела на фото. По снимкам подписчики догадались, что рука принадлежит молодому мужчине, и он женат на Марии.

Но в одном Мария слукавила: она заявила, что он не имеет отношения к актерской профессии. На деле ее избранником оказался начинающий артист, 27-летний Андрей Сорока. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказали друзья Мироновой.

Фото: Instagram

Еще до недавнего времени Сорока служил в Губернском театре, но в 2018 году уволился. Молодой муж часто сопровождает Марию Миронову на мероприятиях, но старается не попадать в объективы камер.

«Они начали встречаться в 2016 году. В ее жизни тогда возникла неприятная история: ее преследовал навязчивый поклонник, который всем говорил, что они пара. Маньяк рассказывал, что они вместе, а Маша была счастлива с другим, - рассказывает подруга актрисы. – Замуж она вышла два года назад. У нее прекрасный супруг, который ото всего ее оберегает».

Когда роман Мироновой и Сороки только начинался, молодого Андрея на одном из мероприятий перепутали с сыном актрисы, которого зовут тоже Андреем в честь знаменитого деда. И в это с легкостью можно поверить: молодые люди – ровесники и похожи внешне.

Сын Андрей
Kinopoisk.ru
Муж Андрей
Ruskino.ru

Сейчас Андрей Сорока живет в загородном доме Марии, купленном в прошлом году. Сейчас супруги отдыхают в Греции.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Kinopoisk.ru, Ruskino.ru

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!