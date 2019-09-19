Тайным мужем 46-летней Марии Мироновой оказался 27-летний начинающий актер

Еще до недавнего времени Сорока служил в Губернском театре, но в 2018 году уволился. Молодой муж часто сопровождает Марию Миронову на мероприятиях, но старается не попадать в объективы камер.

«Они начали встречаться в 2016 году. В ее жизни тогда возникла неприятная история: ее преследовал навязчивый поклонник, который всем говорил, что они пара. Маньяк рассказывал, что они вместе, а Маша была счастлива с другим, - рассказывает подруга актрисы. – Замуж она вышла два года назад. У нее прекрасный супруг, который ото всего ее оберегает».

Когда роман Мироновой и Сороки только начинался, молодого Андрея на одном из мероприятий перепутали с сыном актрисы, которого зовут тоже Андреем в честь знаменитого деда. И в это с легкостью можно поверить: молодые люди – ровесники и похожи внешне.