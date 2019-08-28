46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка

Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз. Сейчас беременная артистка отдыхает в Греции, откуда выкладывает видео и фото. На них заметен уже большой живот Мироновой.
Кто отец ребенка актрисы, не известно. Загадочный возлюбленный все время остается за кадром. Личную жизнь дочь легендарного Андрей Миронова и Екатерины градовой старается не афишировать.
У Марии Мироновой есть 27-летний сын Андрей, актер театра имени Вахтангова. Его Мария родила от первого мужа – бизнесмена Игоря Удалова.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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