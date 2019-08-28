46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка

Кто отец ребенка актрисы, не известно. Загадочный возлюбленный все время остается за кадром. Личную жизнь дочь легендарного Андрей Миронова и Екатерины градовой старается не афишировать.

У Марии Мироновой есть 27-летний сын Андрей, актер театра имени Вахтангова. Его Мария родила от первого мужа – бизнесмена Игоря Удалова.