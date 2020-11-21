Беременная невестка Валерии Лиана Шульгина сменила цвет волос
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Конец октября у семьи Шульгиных стал богат на события: только пара сообщила о беременности Лианы, как уже обрадовала фолловеров первыми фотографиями из новой квартиры. Молодожены жили в одной из квартир в башне «Москва-Сити», однако семья после счастливых новостей о скором рождении ребенка решила переехать в новый дом. Шульгины выбрали роскошный жилой комплекс в Москве с видом на город. После долгожданного переезда и выздоровления Лиана решила отправиться в салон и сменить цвет волос. В Stories на своей странице в Instagram звезда похвасталась результатом и написала, как прошел процесс: «Сделала уход и решила закодировать волосы в цвет насыщеннее и ярче чем мой».
Лиана Шульгина решила спросить мнения подписчиков и опубликовала еще несколько снимков из салона и показала, как цвет волос выглядит при естественном освещении на улице. Звезда попросила отправить реакцию на Stories, а затем показала, какой маникюр и педикюр сделала в салоне.
Фото: @lianashulginaa / Instagram
Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го, но пока не сообщалось о том, что у них будет первенец. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета этого года.
К слову, недавно мы писали, как беременная невестка Валерии рассказала об отношениях с семьей мужа. 22-летняя избранница Арсения Шульгина откровенно ответила на вопросы подписчиков.
А вам понравился новый цвет волос Лианы Шульгиной? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @lianashulginaa / Instagram
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