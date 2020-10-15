Лера Кудрявцева показала трогательные фото с мужем, дочкой и внуком: «Мое богатство»

«Класс!», «Лерочка, какая же она у вас умница! Так здорово наблюдать! Милейшая милота!», «Классные такие», «У вас волшебная семья! Доченька ваша — просто прелесть», «Круто! Вот оно счастье! Здоровья малышам!», «Какие вы красивые! Счастья вашей семье!», «Такая красивая и счастливая семья», «Настоящее осеннее счастье для детей и не только!», — прокомментировали подписчики.

Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова в 2013-м, через год после начала их романа. Телеведущая уже привыкла, что ей постоянно задают вопросы о разнице в возрасте с супругом (она старше на 16 лет, — прим. ред.) и с юмором отвечает на них. Однажды она призналась, что чувствует себя на 100 лет, и это нормально. «На людях я должна быть веселой, а дома могу быть и грустной, и сварливой», — рассказала она тогда.

Дочь Леры и Игоря родилась 9 августа 2018 года. А за полгода до этого Кудрявцева впервые стала бабушкой: у ее сына Жана и его супруги Анастасии родился сын Лева. Долгое время телеведущая предпочитала не показывать малыша и не упоминать о нем. Но недавно рассказала, что ей ей все эти игры надоели. «Я баба Лера», — написала она в микроблоге и показала трогательное фото с внуком.

Напомним, Игорь Макаров стал третьим супругом Кудрявцевой. Первым мужем и отцом ее сына был музыкант Сергей Ленюк (недавно Лера рассказала о его изменах во время ее беременности), вторым мужем стал бизнесмен Матвей Морозов. Также у нее был роман с Сергеем Лазаревым.