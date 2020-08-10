Мимими дня: бывшие любовники Кудрявцева и Лазарев познакомили дочек
Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress
В минувшие выходные Лера Кудрявцева устроила детский праздник — ее дочь Маша отметила день рождения. Бывший возлюбленный телеведущей, певец Сергей Лазарев, прибыл на мероприятие со своими детьми.
«Мимими! Познакомили дочек)) #Сергейлазарев #ЛераКудрявцева #Анна #Маша», — похвастался он трогательной фотографией на следующий день.
«Детки уже такие большие! Ми-ми-мишность поста зашкаливает», «Замечательные детки. Машенька — спокойная мамина дочка, а Анечка самостоятельная, активная девочка», «Какие замечательные девчушки! Хорошо, что дружите семьями», «Какие буськи! Мне кажется, что они очень похожи, будто родные», «Могли бы быть общие детки», «Вот реально, почему, это не одна семья? Вы так гармонируете вместе», — обсуждают поклонники.
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев встречались с 2008 по 2012 год. Многие считали, что эти отношения — всего лишь пиар: смущала разница в возрасте в 12 лет и представление, что красивый и ухоженный мужчина не может быть гетеросексуальным. Однако судя по накалу страстей, все было серьезно. Позже в эфире шоу «Секрет на миллион» Сергей признается, что ему часто не хватает Леры, и что именно он прекратил общение с ней на полгода, потому что обиделся, что она ушла к хоккеисту Игорю Макарову. Сейчас экс-возлюбленные помирились и теперь будут дружить семьями.
Фото и видео: Instagram/@lazarevsergey/@leratv, Globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!