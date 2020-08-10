Мимими дня: бывшие любовники Кудрявцева и Лазарев познакомили дочек

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев встречались с 2008 по 2012 год. Многие считали, что эти отношения — всего лишь пиар: смущала разница в возрасте в 12 лет и представление, что красивый и ухоженный мужчина не может быть гетеросексуальным. Однако судя по накалу страстей, все было серьезно. Позже в эфире шоу «Секрет на миллион» Сергей признается, что ему часто не хватает Леры, и что именно он прекратил общение с ней на полгода, потому что обиделся, что она ушла к хоккеисту Игорю Макарову. Сейчас экс-возлюбленные помирились и теперь будут дружить семьями.