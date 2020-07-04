«Мы думали, новый жених»: поклонники восхитились молодостью Кудрявцевой на фото со старшим сыном

Поклонники отметили, что на фото Лера выглядит очень молодо, и их с сыном можно с легкостью принять за ровесников.

«Шта.?! Вы как ровесники выглядите😯✌», «Если бы не знала, не поверила бы😂», «Классные такие,,мама и на маму не похожа..как подружка», «🔥🔥🔥🔥🔥 Как брат с сестрёнкой 👏👏👏», «Я думала жених новый 😂», - не скрывают удивления подписчики ведущей.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Лера Кудрявцева - известная телеведущая. Много лет она проработала на телеканале «Муз-ТВ», а сейчас ведет программу «Секрет на миллион» на «НТВ». Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Свадьба состоялась в 2013 году. Через пять лет на свет появилась их общая дочь Мария. Это уже второй ребенок Леры. У теледивы есть взрослый сын Жан, который родился в браке с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Также Кудрявцева призналась, что у нее была неудачная беременность и она потеряла своего третьего ребенка, отцом которого должен был стать Макаров. Муж и маленькая дочка помогли ведущей пережить эту утрату.