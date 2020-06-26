«Я баба Лера»: Кудрявцева перестала скрывать внука и показала нежные фотографии с ним
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Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
49-летняя Лера Кудрявцева поделилась семейными фотографиями.
Чуть больше двух месяцев назад Лера Кудрявцева впервые открыто рассказала, что стала бабушкой еще до рождения своей дочери. «Да у меня внук, он на 3 месяца старше Машки. Мы смеемся, что Маша уже тетя, а он племянник, но старше», — призналась она в прямом эфире с Тиной Канделаки.
Теперь поклонники телезвезды смогли увидеть и лицо ее внука.
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Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
«Я баба Лера», — написала она.
На фотографиях, помимо звездной бабушки и ее внука, присутствует ее взрослый сын Жан Ленюк.
«А еще у меня невестка красавица, покажу потом», — пообещала Кудрявцева.
Фото и видео: Instagram/@leratv
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