«Я баба Лера»: Кудрявцева перестала скрывать внука и показала нежные фотографии с ним

Чуть больше двух месяцев назад Лера Кудрявцева впервые открыто рассказала, что стала бабушкой еще до рождения своей дочери. «Да у меня внук, он на 3 месяца старше Машки. Мы смеемся, что Маша уже тетя, а он племянник, но старше», — призналась она в прямом эфире с Тиной Канделаки.

Теперь поклонники телезвезды смогли увидеть и лицо ее внука.