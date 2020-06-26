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«Я баба Лера»: Кудрявцева перестала скрывать внука и показала нежные фотографии с ним

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Лера Кудрявцева

Фото: Instagram Леры Кудрявцевой

49-летняя Лера Кудрявцева поделилась семейными фотографиями.

Чуть больше двух месяцев назад Лера Кудрявцева впервые открыто рассказала, что стала бабушкой еще до рождения своей дочери. «Да у меня внук, он на 3 месяца старше Машки. Мы смеемся, что Маша уже тетя, а он племянник, но старше», — призналась она в прямом эфире с Тиной Канделаки.

Теперь поклонники телезвезды смогли увидеть и лицо ее внука.

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Лера Кудрявцева с внуком

Фото: Instagram Леры Кудрявцевой

«Я баба Лера», — написала она.

На фотографиях, помимо звездной бабушки и ее внука, присутствует ее взрослый сын Жан Ленюк.

«А еще у меня невестка красавица, покажу потом», — пообещала Кудрявцева.

Фото и видео: Instagram/@leratv

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