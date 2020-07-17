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Лера Кудрявцева — откровенно о возрасте: «Чувствую себя на 100 лет, и это нормально»

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Лера Кудрявцева

Фото: Starface

Телеведущая Лера Кудрявцева с юмором ответила на вопросы подписчиков, многие из которых были неожиданными.

49-летняя Лера Кудрявцева откровенно ответила на вопросы подписчиков. Причем на многие из них она дала неожиданные ответы.

Так, у Леры поинтересовались, сколько ей лет. «49, на лбу же написано. Но ощущаю себя часто на 100, и это нормально», — пошутила телеведущая.

В разговоре с поклонниками она отметила, что детей больше не хочет. «Пока хватит», — сказала она. На вопрос, сколько лет ее сыну и кем он работает, она сказала: «30, работает на телеканале НТВ», и показала фото своего старшего ребенка.

Сын Жан и внук Лев

Фото: www.instagram.com/leratv/

Поклонники Леры предположили, что она классная свекровь. На что та лаконично ответила: «Моя невестка бомбическая», и опубликовала фото красавицы-жены своего сына Жана.

Фото: www.instagram.com/leratv/

Не обошли стороной и вопросы разницы в возрасте между Лерой и ее мужем Игорем Макаровым (осенью ему исполнится 33 года). «Какие у вас взаимоотношения с мужем? Разница чувствуется в возрасте?» — поинтересовалась одна из подписчиц. «Конечно! Он как старый занудный дед, а я как молодая цаца», — с юмором отреагировала Кудрявцева.

Также она призналась, что не может отказаться от денег, так очень ценит комфорт, которого можно добиться только с приличными суммами на банковских счетах. И Лера, работающая на ТВ, удивила тем, что телевизор не смотрит.

Лера Кудрявцева привыкла, что все постоянно интересуются ее секретами сохранения красоты. В этот раз в беседе с подписчиками, отвечая на вопросы: «Как вы подтягиваете лицо? Есть ли секрет, как оставаться такой молодой?» телеведущая выдала: «Есть фотошоп! И каждое утро перед зеркалом я тяну брыли вверх и говорю: "Ну, е-мое"».

Теледива также призналась подписчикам, что по натуре она клоун: на публике жизнерадостная и веселая, а дома унылая и даже скучная.

Фото: Instagram Леры Кудрявцевой, Starface

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