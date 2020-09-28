«Не сладкая жизнь была»: Лера Кудрявцева рассказала об измене мужа во время беременности
Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
«Меня мама учила так, что брак должен быть один и на всю жизнь. У меня было такое воспитание, поэтому, выходя замуж по любви, я думала, что это навсегда. К сожалению, в 18 лет это не всегда получается. У моего мужа Сережи была питерская поклонница Марина, которая приезжала ко мне, пока супруг был на гастролях, и рассказывала, как она с ним спала: где, в какой позе... Я была на шестом месяце беременности. Она даже на свадьбу к нам приезжала, натыкала иголки в цветы или игрушки... Муж уверял меня в том, что эта девушка сумасшедшая, потом оказалось, конечно, что она не сумасшедшая, а у него просто был роман во время моей беременности. В общем, у меня не сладкая жизнь была. Вдали от родного дома, беременная, мужа никогда не было дома, и любовница, которая постоянно рассказывала о том, как она спала с моим мужем», — поделилась Кудрявцева в интервью Ксении Собчак.
Напомним, что Лера Кудрявцева не скрывает подробности своей далеко не безоблачной личной жизни от широкой общественности. Популярная телеведущая была замужем за барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком, измены которого она настолько тяжело переживала, что пристрастилась к алкоголю. Вторым избранником известной блондинки стал бизнесмен, оказавшийся настоящим тираном, буквально не выпускавшим ее из дома. В 42 года Лера вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова и, по ее словам, обрела женское счастье.
Фото и видео: Instagram
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