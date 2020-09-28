«Не сладкая жизнь была»: Лера Кудрявцева рассказала об измене мужа во время беременности

«Меня мама учила так, что брак должен быть один и на всю жизнь. У меня было такое воспитание, поэтому, выходя замуж по любви, я думала, что это навсегда. К сожалению, в 18 лет это не всегда получается. У моего мужа Сережи была питерская поклонница Марина, которая приезжала ко мне, пока супруг был на гастролях, и рассказывала, как она с ним спала: где, в какой позе... Я была на шестом месяце беременности. Она даже на свадьбу к нам приезжала, натыкала иголки в цветы или игрушки... Муж уверял меня в том, что эта девушка сумасшедшая, потом оказалось, конечно, что она не сумасшедшая, а у него просто был роман во время моей беременности. В общем, у меня не сладкая жизнь была. Вдали от родного дома, беременная, мужа никогда не было дома, и любовница, которая постоянно рассказывала о том, как она спала с моим мужем», — поделилась Кудрявцева в интервью Ксении Собчак.