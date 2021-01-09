Победительница «Ледникового периода» Кузьмина устроила опасное сафари с сыном

Напомним, что на счету 33-летней Ольги Кузьминой 80 ролей в кино. Самые популярные фильмы с ее участием: «Кухня», «Отель "Элеон"», «Мамочки», «Карпов», «Первая попытка», «Сибирь. Монамур».

К слову, недавно мы писали, как звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина поделилась милой фотографией из детства: «Вот такой была крохой». Поклонники артистки единогласно решили, что она ничуть не изменилась.

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