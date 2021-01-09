Победительница «Ледникового периода» Кузьмина устроила опасное сафари с сыном
Фото: @kuzmummy / Instagram
Вместе со всей семьей победительница «Ледникового периода» Ольга Кузьмина отправилась в Занзибар, чтобы насладиться морем и теплой погодой. Недавно звезда порадовала поклонников новым честным селфи, сделанным на песочном пляже. Семья активно проводит время в отпуске и изучает флору и фауну Восточной Африки. Так, Ольга вместе с сыном отправилась на опасное сафари в джунгли, где их познакомили с миром животных. Актриса сняла несколько видео и показала жирафов, носорогов, львов и других зверей в дикой природе. Туристической группе пришлось расчищать от деревьев дорогу собственными усилиями, чтобы пробраться напрямую обратно в отель.
На днях Ольга также рассказала о путешествии на остров огромных черепах: «Если вы будете на Занзибаре обязательно посетите Prison Island! Здесь, в большом количестве живут Огромные черепахи: неспешные, величавые и как будто бы мудрые. Тут ты понимаешь истинное значение фразы «акуна матата» (наверное поэтому они и прижились на этом острове). Ведь для всех местных жителей - что бы ни случилось, ответ один: «акуна матата» , что означает - «не парьтесь, все ок». Даже когда на обратном пути мы «скакали» на лодке по огромным волнам, и визжали, местные проводники спокойно говорили нам «акуна матата», улыбаясь своей белоснежной улыбкой ... таков девиз Занзибарцев, и я полагаю, большинства Танзанийцев. Нам, русским многому стоит поучиться у местных обитателей».
Напомним, что на счету 33-летней Ольги Кузьминой 80 ролей в кино. Самые популярные фильмы с ее участием: «Кухня», «Отель "Элеон"», «Мамочки», «Карпов», «Первая попытка», «Сибирь. Монамур».
К слову, недавно мы писали, как звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина поделилась милой фотографией из детства: «Вот такой была крохой». Поклонники артистки единогласно решили, что она ничуть не изменилась.
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_Фото: @kuzmummy / Instagram
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